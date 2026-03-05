CFR Cluj a fost eliminată de Universitatea Craiova din Cupa României!

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj în Cupa României, scor 3-1, şi a ajuns în semifinalele competiţiei.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Oltenii au deschis scorul în minutul 69, prin Carlos Mora, însă s-au văzut egalaţi aproape de finalul meciului.

Cordea a punctat cu un şut puternic pe colţul scurt şi a trimis meciul în prelungiri.

Tot gazdele au fost cele care au rămas la conducerea partidei şi după primele 90 de minute şi au mai punctat de două ori.

Mai întâi Creţu i-a readus în avantaj pe olteni, apoi Baiaram a închis tabela după ce a finalizat cu succes un contra-atac, iar CFR Cluj părăsește, astfel, competiția pe care a câștigat-o în ediția trecută.

