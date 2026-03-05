Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu. Premierul Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliații noștri”.

Premierul canadian Mark Carney a afirmat joi că nu poate exclude participarea militară a țării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu.

Premierul canadian Mark Carney nu exclude participarea militară a țării sale la războiul din Orientul Mijlociu| Foto: DepositPhotos.com

Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu, notează AFP, citată de de Agerpres.ro

„Nu putem exclude niciodată categoric participarea”, a spus el alături de omologul său australian, Anthony Albanese, la Canberra.

„Îi vom sprijini pe aliații noștri”, a adăugat premierul Canadei.

Mark Carney a făcut aceste afirmații în capitala australiană în ziua a treia a vizitei sale oficiale în națiunea din Oceania, o călătorie care vizează atragerea de investiții și consolidarea legăturilor cu Canberra.

Canada ar putea oferi sprijin Statelor Unite împotriva Iranului

Sâmbătă, după începerea operațiunii militare israeliano-americane, Carney a asigurat Statele Unite de sprijinul Canadei, afirmând că Iranul nu a reușit să își demonteze programul nuclear și să înceteze să sprijine grupări armate.

În cursul unei reuniuni miercuri la Lowy Institute, un think tank cu sediul la Sydney (sud-est), Carney a îndemnat „toate părțile” implicate în războiul declanșat de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului să respecte regulile internaționale de angajament și a lansat un apel la „dezescaladare”.

Deși a declarat că Ottawa salută măsurile care vizează schimbarea regimului iranian, pe care l-a descris drept „principala sursă de instabilitate și terorism” din Orientul Mijlociu, fostul bancher central și-a exprimat, totuși, „regretul” că eforturile internaționale nu au reușit să dezarmeze Iranul.

„Statele Unite și Israelul au acționat fără a informa Națiunile Unite și fără a consulta aliații lor, inclusiv Canada”, a subliniat el.

Mark Carney repetă de luni de zile că lumea a devenit din ce în ce mai periculoasă și că Statele Unite nu mai sunt un partener de încredere. El a făcut din reducerea dependenței puternice a țării sale de economia americană piatra de temelie a politicii sale economice externe.

O nouă configurație a forțelor: Puteri mijlocii și puteri hegemonice

„Întrebarea care se pune astăzi puterilor mijlocii, precum ale noastre, este de a ști dacă noi stabilim convențiile și contribuim la elaborarea noilor reguli care ne vor determina securitatea și prosperitatea, sau dacă lăsăm puterile hegemonice să dicteze rezultatele în noul mediu global”, a declarat joi Carney în fața celor două camere ale parlamentului australian la Canberra.

„În această minunată lume nouă, puterile mijlocii nu se pot mulțumi doar cu ridicarea unor ziduri mai înalte pentru a se retrage în spatele lor”, a declarat el, într-o aluzie aparentă la romanul distopic al lui Aldous Huxley.

