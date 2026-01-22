Administrație
Restricții de circulație în centrul Clujului, de Ziua Unirii Principatelor Române
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunța restricții de circulație,, pe câteva străzi din zona centrală a orașului, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor RomânePrimăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat restricții de circulație în zona centrală cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române | Foto: Facebook, Instituția Prefectului - Județul Cluj
Primăria Cluj-Napoca a anunțat restricții de circulație în municipiu pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române.
Cu ocazia desfășurării Zilei Unirii Principatelor Române, sâmbătă, 24 ianuarie, circulația rutieră în zonă va fi restricționată astfel:
- din data de 22 ianuarie 2026, ora 7.00 până în data de 25 ianuarie 2026, ora 22.00 restricționarea circulației rutiere pe banda trei de pe latura de Est a Pieței Unirii, când situația o impune;
- în data de 24 ianuarie 2026, în intervalul orar 11.30 - 12.00, restricţionarea circulaţiei rutiere pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 (zona intersecției cu Piața Avram Iancu și strada Cuza Vodă), când situația o impune;
- în data de 24 ianuarie 2026, în intervalul orar 17.00 - 20.00, închiderea circulaţiei rutiere pe str. Napoca, Piaţa Unirii (latura de Sud şi Est) și Bulevardul Eroilor, când situația o impune.
