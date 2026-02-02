Continuă intervențiile cu material antiderapant în Cluj. S-a acționat cu 300 de tone.

Consiliul Județean continuă intervențiile cu material antiderapant pe drumurile din Cluj.

Consiliul Județea a intervenit cu 300 de tone de material antderapant pe drumurile din Cluj pentru combatera fenomenului de polei | Foto: arhivă Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj a informat participanții la trafic în legătură cu faptul că, în această dimineață, luni, 2 februarie 2026, pe raza județului Cluj, nu există drumuri județene blocate traficului rutier, dar, din cauza condițiilor atmosferice specifice acestei perioade a anului, respectiv ceață, lapoviță, ninsoare în zona de munte și temperaturi sub minus zero grade Celsius, s-a intervenit în vederea deszăpezirii și combaterii fenomenului de polei.

În acest context, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulaţie, în cursul zilei de duminică, 1 februarie, s-a acționat pe 14 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 7 drumuri județene, cu 7 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 110 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de duminică s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 9 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 9 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 9 drumuri județene, cu 5 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 40 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3)în cursul zilei de duminică, 1 februarie, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 13 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 7 drumuri județene, cu 7 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 100 de tone.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) în cursul ultimelor 24 de ore s-a intervenit pe 8 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 7 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 50 tone.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5), în cursul ultimelor 24 de ore nu au fost necesare intervenții specifice activității de iarnă.

„În continuare, se acționează cu utilaje în vederea combaterii fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență”, a mai transmis CJ Cluj, luni.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: