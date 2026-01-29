Continuă intervențiile de iarnă pe drumurile Clujului. S-a acționat cu 280 de tone de material antiderapant.

Consiliul Județean (CJ) a intervenit, miercuri, 28 ianuarie 2025, cu peste 280 de tone de material antiderapant, pe drumurile din Cluj.

Continuă intervențile de iarnă pe drumurile Clujului | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj a informat participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de joi, 29 ianuarie 2026, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier dar, din cauza condițiilor atmosferice specifice acestei perioade a anului, respectiv ceață, lapoviță și temperaturi sub minus zero grade Celsius, s-a intervenit în vederea combaterii fenomenului de polei.

În acest context, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulaţie, în cursul zilei de miercuri, 28 ianuarie, s-a acționat pe 13 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 10 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 12 drumuri județene, cu 12 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 95 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de 28 ianuarie s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 13 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 11 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 11 drumuri județene, cu 11 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 90 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de miercuri, 28 ianuarie, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 10 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 9 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 10 drumuri județene, cu 9 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 80 de tone.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) nu au fost necesare intervenții specifice activității de iarnă.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5), în cursul ultimelor 24 de ore s-a intervenit pe 4 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 3 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 16 tone.

„În continuare, se acționează cu utilaje în vederea combaterii fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență”, se arată într-un comunicat al forului județean, transmis joi, 29 ianuarie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: