Răcire semnificativă a vremii, vânt și înnorări accentuate. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se răcește în toate regiunile țării, iar maxima termică nu va depăși 11 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 19 martie

Joi, 19 martie, vremea se va răci în cea mai mare parte a țării și se vor înregistra valori termice în jurul celor normale datei din calendar.

Cerul va avea înnorări, local în Carpații Orientali și pe arii restrânse în cei Meridionali unde trecător vor predomina ninsorile slabe, iar cu probabilitate mai mare în Moldova și Oltenia vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, iar în zonele montane, la altitudini mari va avea intensificări de până la 60…80 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 5 - 13 grade Celsius, iar cele minime între -3 și 4 grade Celsius.

În Cluj, vremea se răcește semnificativ, astfel că maxima termică nu va depăși 11 grade Celsius, iar minima va indica 0 grade Celsius.

Vremea va fi predominant închisă, cu înnorări accentuate însă cu șanse minime de precipitații. Vântul va sufla slab și temperat, cu intensificări temporare și predominant în zona montană a județului.

În weekend, maximele termice nu vor depăși 11 – 12 grade Celsius.

