CFR Cluj, amenințată cu depunctarea! Cum reacționează conducerea din Gruia

CFR Cluj traversează cel mai bun moment al sezonului, însă nu a scăpat cu totul de problemele financiare.

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului

După ce echipa a pierdut Supercupa, a fost eliminată rușinos din cupele europene și a ajuns chiar să ocupe un loc de baraj la un moment dat, situația la formația din Gruia s-a schimbat la 180 de grade după revenirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte și instarea lui Daniel Pancu ca antrenor principal.

Ardelenii au încheiat sezonul regulat pe locul 4, au legat o serie de 11 victorii consecutive iar acum sunt la doar patru puncte în spatele Rapidului, echipa de pe primul loc și viitorul adversar din Superligă. Până la meciul de vineri, programat de la ora 21:45 pe teren propriu, ardelenii au primit o nouă lovitură.

Datorie veche de 2 ani!

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a anunțat că CFR Cluj riscă să fie depunctată și să nu mai poată transfera sau legitima jucători dacă nu-și va achita toate datoriile. În acest caz, este vorba despre o datorie mai veche, în valoare de 70.000 de euro, care trebuia să fie plătită impresarului Lucian Marinescu în urmă cu doi ani.

„Conform art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. a din RSTJF, sancționează debitorul FC CFR 1907 Cluj SA cu penalitate de 3.000 lei și acordă un termen de grație de 5 zile pentru executarea integrală a obligațiilor de plată, față de creditorul Consultoria Internacional

Deportiva Marinescu SL.

Acordă termen în data de 15.04.2026, ora 15.00, dată la care debitorul FC CFR 1907 Cluj SA să prezinte dovada plății față de creditorul Consultoria Internacional Deportiva Marinescu SL conform Deciziei CAS din 03 decembrie 2025 pronunțată în cauza CAS 2025/O/11318 pentru a evita interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și depunctarea”, se arată în anunțul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF.

Lucian Marinescu, fost jucător în România la CSM Reșița și Rapid, este impresar și directorul companiei Consultoria Internacional Deportiva Marinescu SL. De-a lungul carierei sale, el a mai jucat pentru Salamanca (Spania), Farense, Coimbra, Chaves (Portugalia) sau Akratitos (Grecia).

Iuliu Mureşan exclude această variantă!

La scurt timp după ce această informaţie a apărut în spaţiul public, preşedintele CFR-ului a reacţionat, într-o intervenţie pentru Fanatik. Oficialul clujenilor a anunţat că nu se pune problema unei depunctări şi a dat asigurări că se vor depune toate eforturile întrucât clubul să nu aibă de suferit din această cauză.

„Mai avem câteva zile la dispoziţie şi sperăm să rezolvăm. Deocamdată nu sunt motive de îngrijorare. Poate vom ajunge la o înţelegere ori există şi alte variante”, a spus Iuliu Mureşan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

