Continuă deszăpezirea pe drumurile Clujului. S-a acționat cu peste 800 tone de material antiderapant.

Consiliul Județean Cluj a anunțat că a continuat acțiunile de deszăpezire pe drumurile din județ.

Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier dar, din cauza precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare înregistrate în ultimele 24 de ore și a temperaturilor apropiate de zero grade, s-a intervenit pe drumurile județene în vederea deszăpezirii și combaterii fenomenului de polei.

Cu toate acestea, se recomandă participanților la trafic adaptarea vitezei la condițiile de drum, precum și utilizarea cauciucurilor de iarnă și a lanțurilor.

Peste 800 de tone de material antiderapant pe drumurile din județul Cluj

În acest context, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulaţie, în cursul zilei de joi, 22 ianuarie, s-a acționat pe 15 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 14 drumuri județene, cu 10 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 160 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de joi s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 15 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 11 drumuri județene, cu 14 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 180 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de joi, 22 ianuarie 2026, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 14 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 14 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 12 drumuri județene, cu 15 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 190 de tone.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) în cursul zilei de joi s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 4 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 4 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 17 drumuri județene, cu 10 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 240 de tone.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5) în cursul zilei de joi s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 8 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 7 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 13 drumuri județene, cu 8 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 56 de tone.

„În continuare, se acționează cu utilaje în vederea deszăpezirii și cu materiale antiderapante pentru combaterea fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență”, se mai arată în comunicatul de vineri, 23 ianuarie 2026.

