Modernizarea continuă la școlile și grădinițele din Cluj-Napoca. Stadiul proiectelor, prezentat de viceprimarul Dan Tarcea.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a răspuns cetățenilor mai multor întrebări legate de școli, grădinițe și creșe din oraș.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a explicat situația câtorva unități educaționale din oraș | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Acesta a primit mai multe întrebări referitoare la unitățile de învățământ și a răspuns celor mai frecvente.

O doamnă l-a întrebat despre posibilitatea renovării Colegiului Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca.

„Aici avem un studiu, căruia trebuie să îi actualizăm datele. Este vorba de un DALI (Documentație de aveizare a lucrărilor de intervenție - n. red.). În acest an vom face aceast actualizare și vom include și Colegiul Național «George Barițiu» într-un program de mansardare și modernizare, așa cum au fost incluse alte 32 de unități de învățământ în 2024 și 2025”, a răspuns Dan Tarcea, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Un alt cetățean l-a întrebat pe viceprimar despre situația grădinițelor de pe Strada Târnavelor și zona Parcului Feroviarilor: Grădinița „Degețica”, respectiv Grădinița „Căsuța Poveștilor”.

Viceprimarul a răspuns că la grădinița pe strada Târnavelor a trebuit făcută o consolidare suplimentară la pereți.

„Acoperișul este gata, după lucrări suplimentare de consolidare, iar estimarea este ca din luna mai, copiii să revină într-un spațiu modernizat. La Parcul Feroviarilor (Grădinița «Degețica» - n. red.) se lucrează, ritmul este unui mai mic acolo, deoarece acest proiect este finanțat din fonduri de la CNI (Compania Națională de Investiții - n. red.), iar în acest moment, fondurile sunt gradate. Așteptăm decizia Guvernului să vedem ce se întâmplă cu banii, astfel încât să putem estima și un termen de finalizare. Acolo, pe lângă grădiniță vom face și o creșă, deci, practic vom crește numărul de locuri”, a mai spus Tarcea.

Chestionat despre problema creșelor și grădinițelor insuficiente, viceprimarul a răspuns că în ultimii ani, municipalitatea a a realizat investiții majore în infrastructura școlară.

„Am crescut numărul în creșe de la 475 la peste 1.800 de locuri, iar în școli numărul de locuri a crescut cu peste 2.500 pentru copii, astfel încât să nu mai fie nevoiți să meargă în două schimburi, încă nu este rezolvată total această problemă, dar continuăm investițiile în infrastrcutura școlară”, a explicat Dan Tarcea.

HUB-ul educațional din Borhanci, aproape gata pentru copiii clujeni

Printre investiții, viceprimarul a enumerat HUB-ul educațional din Borhanci, dar și lucrări care vor fi începute în cartierul Bună Ziua unde va fi construită o școală de la zero.

„Urmează în următoarea lună să preluăm o creșă nouă și o grădiniță în zona Dedeman. Vom crește constant numărul de locuri, astfel încât toți copii să aibă loc în aceste stucturi”, a mai spus Tarcea.

El a oferit termene și pentru finalizarea lucrărilor la HUB-ul din Borhanci.

Acolo, lucările avansează conform etapelor stabilite: școala și liceul sunt programate pentru finalizare până în iulie 2026, cu deschiderea din septembrie. Creșa și grădinița sunt planificate până la finalul acestui an, cu locuri suplimentare pentru copii.

„Practic vom aduce un suflu nou insfrastructurii educaționale de la nivelul muncipiului Cluj-Napoca”, a mai spus Dan Tarcea.

Totodată, la Liceul de Coregrafie „Octavian Stroia”, proaspăt renovat, sălile noi de balet vor fi date în folosință în a doua parte a lunii februarie, iar la Colegiul Tehnic de Construcţii „Anghel Saligny”, după finalizarea relocărilor temporare, va fi demarat un program de modernizare a unității.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: