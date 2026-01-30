Viceprimarul Dan Tarcea: „Nu e o întâmplare că la Cluj-Napoca vin experți europeni să vorbească despre muncă”

Viceprimarul Dan Tarcea a spus că nu este o întâmplare faptul că experți europeni vin la Cluj-Napoca să vorbească despre muncă.

Viceprimarul a spus că municipiul Cluj-Napoca atrage oameni din alte orașe și din alte țări.

„Asta aduce oportunități, dar și provocări reale: integrare, reguli clare, relația dintre angajatori, angajați și administrație. În aceste zile, la Primăria Cluj-Napoca, are loc întâlnirea interregională din cadrul proiectului EUM POWER – un proiect european care reunește administrații publice, universități, angajatori și experți din mai multe state membre ale Uniunii Europene”, a transmis Dan Tarcea, joi, 29 ianuarie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit viceprimarului, în cadrul acestui proiect este abordat subiectul mobilității forței de muncă în UE ca o realitate firească pentru orașele europene dinamice și se lucrează la soluții concrete pentru gestionarea ei.

„O forță de muncă europeană mobilă este tratată ca o soluție naturală, înainte de a apela recrutarea din afara Uniunii Europene, pentru că cetățenii europeni aduc nu doar competențe, ci și un cadru comun de valori care facilitează integrarea și coeziunea socială. În acest sens, definim măsuri clare pentru integrarea lucrătorilor europeni și pentru reintegrarea românilor care se întorc acasă după perioade petrecute în străinătate”, a mai spus Dan Tarcea.

El a mai precizat că în Cluj-Napoca nu sunt tratate aceste teme teoretic, ci orașul le trăiește zi de zi.

„De aceea, implicarea în proiecte europene înseamnă soluții concrete și pregătire pentru ce urmează pe piața muncii”, a conchis Dan Tarcea.

