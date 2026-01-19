Iarna nu oprește lucrările la HUB-ul educațional din Borhanci. Dan Tarcea, viceprimar Cluj-Napoca: „Stadiul este avansat”. VIDEO

La HUB-ul educațional din Borhanci, lucrările continuă chiar și iarna.

Lucrările continuă și pe timp de iarnă la HUB-ul educațional din Borhanci | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a transmis că iarna oprește majoritatea șantierelor, dar nu este cazul la HUB-ul educațional din Borhanci.

Acolo, lucrările merg mai departe.

„(La HUB-ul educațional din Borhanci - n. red.) se lucrează în continuare la interior. Atât școala, cât și liceul sunt într-un stadiu avansat la interior: în săli de clasă, laboratoare, la bibliotecă și în spațiile comune. Sala de sport este un spațiu amplu, iar lucrările continuă și aici la interior”, a transmis Dan Tarcea, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca a transmis că lucrările la grădiniță și creșă vor fi reluate când vremea va permite.

Proiectele educaționale merg mai departe la Cluj, inclusiv iarna

„La Cluj, chiar dacă este iarnă, proiectele educaționale merg mai departe”, a conchis Dan Tarcea.

Lucrările sunt esențiale pentru funcționarea viitoarelor clădiri, chiar dacă multe dintre ele nu sunt vizibile din exterior. Ritmul de lucru este adaptat sezonului, astfel încât progresul să continue și pe timpul iernii.

100 mil. euro pentru HUB-ul edicațional din Borhanci

Hub-ul educational din Borhanci, investiţie de aproape 100 de milioane de euro, include:

Creșă cu 11 grupe, fiecare cu câte 9 copii;

Grădiniță cu 8 grupe, fiecare cu câte 20 copii;

Școală gimnazială – 3 corpuri de clădire și sală de sport;

Liceu – laboratoare moderne și sală de sport;

Bazin de înot acoperit cu capacitate de 1000 de spectatori, ce include: bazin olimpic de înot, bazin pentru sărituri, zone de agrement, bazin de inițiere, saune, jacuzzi și vestiare;

Bază sportivă pentru agrement și activități recreative: terenuri sportive, locuri de joacă pentru copii, zone de șah, ping-pong, aparate fitness, skate, parkour, amfiteatru deschis și grup sanitar public;

Pădure-parc de peste 50 de hectare, cu traseu pentru dirtbike, grădină și parc tematic;

Infrastructură completă - străzi, trotuare și rețele edilitare.

