Se schimbă regulile de circulație pe strada Grădinarilor din Cluj-Napoca, la intersecție cu str. Măgura.

Prioritatea de circulație va fi schimbată în cartierul Mărăști, pe strada Grădinarilor, la intersecția cu strada Măgura.

Modificări de circulație în Mărăști | Foto: Primăria Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță modificarea priorității de circulație pe strada Grădinarilor, la intersecția cu strada Măgura.

Astfel, autovehiculele care circulă pe/spre strada Grădinarilor spre/pe strada Măgura au prioritate de trecere.

Tronsonul vestic al străzii Grădinarilor (între strada Măgura și strada Fabricii) va trebui să acorde prioritatea, fiind semnalizat prin indicatorul rutier STOP. Măsura, stabilită în cadrul Comisiei de circulație, va intra în vigoare de astăzi, 28 ianuarie 2026.

Participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție și să respecte noua reglementare, semnalizată prin indicatoare rutiere”, a transmis Primăria Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: