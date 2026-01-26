Record cultural la Cluj. Muzeele din județ au avut peste 200.000 de vizitatori în 2025.

Muzeele din județul Cluj au înregistrat un număr record de vizitatori în 2025.

Muzeele clujene sub autoritatea Consiliului Județean au înregistrat un număr record de vizitatori anul trecut.

Peste 111.000 de persoane au trecut pragul Muzeului Etnografic al Transilvaniei în 2025.

Muzeele subordonate Consiliului Județean Cluj au reprezentat, și în anul 2025, una dintre atracțiile principale atât pentru publicul clujean, cât și pentru turiști și au înregistrat cifre semnificative

„Rezultatele confirmă încă o dată statutul muzeelor noastre de obiective de referință în oferta cultural-turistică clujeană. Vorbim despre muzee aflate în clădiri emblematice, repere arhitecturale ale Transilvaniei, reabilitate de către Consiliul Județean. În continuare, la Cluj, vom susține investițiile în infrastructură și promovarea patrimoniului cultural”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Astfel, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost, și în anul precedent, una dintre principalele atracții din județ, acestuia i-au trecut pragul nu mai puțin de 111.739 de vizitatori, în creștere cu cca 9% comparativ cu anul 2024. Dintre aceștia, 74.868 au fost atrași de secția în aer liber a muzeului, respectiv Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Hoia, restul de 36.871 au fost interesați de exponatele și evenimentele găzduite la sediul central al instituției, Palatul Reduta.

Numărul crescut al vizitatorilor din Parcul Etnografic s-a datorat și unor evenimente care atrag an de an un public numeros, dintre care amintim Jazz în the Park, Iarmaroc la Sat, Vino la Hoia, Festivalul Toamnei în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca și altele, organizate în acest cadru natural deosebit.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca a rămas, și în anul 2025, un alt obiectiv turistic preferat de vizitatori și a atras prin expozițiile și manifestările culturale organizate la sediu 87.172 de persoane.

În decursul anului 2025, pe lângă expozițiile permanente, Muzeul de Artă Cluj-Napoca a realizat 72 de expoziții temporare la sediul instituției, dar și peste 148 de manifestări culturale, respectiv proiecții de film, lansări de carte, spectacole de teatru.

Nu în ultimul rând, Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” Ciucea a fost vizitat în primele 8 luni ale anului 2025, până la închiderea acestuia pentru public, pentru modernizare, de către 10.622 de persoane. Și în anul recent încheiat s-a menținut tendința vizitării instituției preponderent de către elevi ai școlilor generale.

Muzee din Cluj, revitalizate cu peste 100 mil. lei

Forul administrativ județean are în derulare la acest moment două proiecte cu finanțare europeană, care vizează redarea strălucirii complexului muzeal de la Ciucea, respectiv „Restaurarea, consolidarea și conservarea Ansamblului „Octavian Goga” din comuna Ciucea” și „Îmbunătățirea infrastructurii de turism la Muzeul „Octavian Goga” din Ciucea”. Cele două proiecte cu finanțare europeană însumează nu mai puțin de 79.413.615,8 de lei.

Totodată, și Muzeul Etnografic al Transilvaniei este beneficiarul unei finanțări nerambursabile în valoare de 33.732.344,79 lei, destinată revitalizării Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia” din Hoia, prin transformarea acestuia într-un complex funcțional, de interes turistic major. Proiectul vizează amenajarea unui Sat de vacanță – Sector pentru activități tradiționale, un sector interactiv, amplasat pe o parcelă de 1,03 hectare, în care vizitatorul va putea să experimenteze direct contactul cu atmosfera și materialitatea specifică mediului rural.

De asemenea, Consiliul Județean Cluj a restaurat anterior, tot cu ajutorul fondurilor europene, și Palatul Reduta, clădire emblematică a Clujului care găzduiește Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Proiectul care a vizat, în ansamblu, restaurarea fațadei clădirii, intervenții la nivelul acoperișului-anvelopei nord a Palatului Reduta, inclusiv a ceasului precum și reabilitarea subsolului edificiului, parterul, etajul 1 și mansarda, a avut o valoare totală de 6.181.508,07 lei.

Lucrări de reabilitare au fost realizate de către Consiliul Județean și la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Astfel, prin intermediul proiectului „Reabilitarea fațadei imobil Piața Unirii nr. 30 Cluj-Napoca – monument istoric”, a fost redată frumusețea de odinioară a celui mai important edificiu baroc din municipiu. Lucrările au constat, în principal, în decaparea și refacerea tencuielilor de la fațadă, curățarea pietrei și îndepărtarea materialelor necompatibile cu natura acesteia, completări estetice și zugrăvirea exterioară.

