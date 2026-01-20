Cultura, medicament pentru clujeni. 300 pacienți primesc tratament de suflet la Operă și la Muzeul de Istorie a Transilvaniei.

Clujul marchează încă o premieră națională. De data aceasta este vorba despre un proiect-pilot prin care unor pacienți li se prescrie și „tratament cultural”.

Clujenii se vor trata și prin cultură | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

La Cluj-Napoca s-a lansat, în premieră națională, proiectul pilot „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”.

Acest proiect își propune conectarea pacienților la activități non-clinice, ca parte a procesului de îngrijire.

La conferința de presă a evenimentului de lansare au participat, marți, 20 ianuarie 2026, mai mulți oficiali, precum:

Vákár István-Valentin - vicepreşedinte al Consiliului Județean Cluj;

ec. Ioan Mureşan, manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

dr. Sebastian Armean, coordonator proiect, medic șef al AI-SCBI;

dr. Florin Estefan, manager general al Operei Naționale Române Cluj-Napoca;

dr. Felix Marcu, manager general al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

În contextul sănătății mintale tot mai fragile în România, a numărului tot mai mare de bolnavi cronici, a serviciilor comunitare slab conectate la medicii de familie, dar și a cererii ridicate de asistență primară, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, prin Ambulatoriul Integrat, a fost creat, în premieră națională, proiectul-pilot „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”, desfăşurat sub patronajul Ministerului Culturii.

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase (SCBI), Ioan Mureșan a prezentat câteva detalii despre proiect.

„Spitalu de Boli Infecțioase este cumva cel care încearcă să sparge gheața în România, în legătură cu colaborarea între mediul spitalicesc și cel de cultură și de artă. Va fi unul de succes (proiectul - n. red.), chiar dacă în România, pentru astfel de colaborări nu există nici finanțare, dar există în Europa și în restul lumii. Ne-am gândit că o colaborare ar fi binevenită, pentru că un pacient nu are doar o infecție. Maniera de abordare a pacientului este multidisciplinară, pe toate specialitățile. Pacienții au nevoie și de sprijin socio-cultural, nu doar de medicamente. De la început ne-am gândit să ne îndreptăm atenția spre pacienți, nu spre interesul personalului”, a declarat Ioan Mureșan.

Proiectul se desfășoară în perioada ianuarie - iunie 2026.

A luat cuvântul și dr. Sebastian Armean, coordonatorul proiectului și medic șef ambulatoriul integrat SCBI.

„Ne-am propus ca persoanele care vin la noi, pacienții, indiferent de problemele pe care le au, inclusiv burnout-ul, care nu are acum tratamente agreate conform protocolului, prin acest demers să contribuim la reintegrarea socială, la o alfabetizare culturală. Ideea proiectului este să reușim să avem sentimentul de coeziune, de comunitate. Trebuie să identificăm persoanele cele mai vulnerabile. Proiectul se bazează și pe responsabilitatea beneficiarului. Cei care participă la cel cel puțin 80% din activități beneficiază de continuitate. Aproximativ 300 de oameni vor beneficia de bilete la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și la Opera din Cluj-Napoca, prin intermediul proiectului. În cadrul criteriilor noastre de selecție, lista ar fi de circa 500 de persoane, deci mai sunt și în așteptare. Ne gândim în mod special la persoanele vârstnice, în special cele singure, care nu au pe cineva”, a precizat Sebastian Armean.

A vorbit despre acest proiect și vicepreşedintele Consiliului Județean Cluj, Vákár István-Valentin.

„Mă bucur că văd o perspectivă nouă în România, care începe la Cluj. Să avem cultură pe rețetă, o rețetă care se ocupă de suflet, care creează starea de bine. Sper ca mai multe instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean să ia parte pe parcurs la această inițiativă”, a declarat Vákár István.

Primul spectacol va fi mâine, miercuri, 21 ianuarie 2026, la Opera din Cluj-Napoca

Totul a pornit de la ideea că sănătatea nu depinde doar de tratamente medicamentoase, ci și de factorı sociali, emoționali și de apartenența la comunitate, prescripția socială este o metodă de promovare a sănătății prin care profesioniștii din domeniul medical (în special medicii de familie sau asistenții sociali) nu recomandă doar medicamente, ci și activități sau resurse sociale care pot îmbunătăți starea de sănătate și bunăstarea pacientului.

Astfel, pacientului îi sunt recomandate participarea la grupuri de spriiin pentru anxietate sau depresie, implicarea în activități de voluntariat sau cluburi comunitare, cursuri de fitness, dans sau orice formă de mişcare, activități de grădinărit, artă sau muzică.

Ca extensie, prescriptia culturală se referă la recomandarea de activități culturale, ca mijloc de promovare a sănătății fizice și psihice prin participarea la:

concerte

spectacole de teatru

expoziții de artă

ateliere de pictură

muzică sau dans

încurajarea lecturii

scrisului creativ

vizitării muzeelor

explorarea tradițiilor și patrimoniului cultural local

Cultura, tratament GRATUIT pentru clujeni

Primii parteneri culturali ai proiectului pilot „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare” sunt Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Opera Națională Română din Cluj-Napoca, care fac posibilă acordarea total gratuită a acestui serviciu către pacienți.

Cu aceste instituții au fost încheiate protocoale de colaborare pe o perioadă de 6 luni, în baza cărora pacienții Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, în număr de aproximativ 300 de pacienți, vor beneficia de un număr limitat de vizite și tururi ghidate la muzeu și bilete la spectacole de operă și balet, o ofertă foarte generoasă din partea partenerilor culturali.

A luat cuvântul managerul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Felix Marcu.

„Sunt surprins și mă bucură această inițiativă. Am încercat întotodeauna să dezvoltăm parteneriatele cu instituțiile de cultură din Cluj. Nu doar publicul sănătos trebuie să vină la instituții de cultură. Promovăm toate proiectele de cultură din Cluj. Proiectul este o inovație, o noutate pentru România. Sper să fie preluat și în alte părți. În viitor, în cadrul acestui proiect putem dezvolta programe prin care lumea să afle și o istorie a epidemiilor. Tocmai am trecut acum câțiva ani prin una (COVID-19 - n. red.). Este o legătură absolut directă între Muzeul de Istorie și SCBI”, a spus Felix Marcu.

A vorbit și managerul general al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, Florin Estefan.

„Mă bucur că putem să prescriem și noi ceva, expunere la muzică în cazul nostru. A fost o idee care a venit mănușă. Muzica vindecă. Cred că va fi un proiect de succes la care se vor uni cu noi și alte instituții din Cluj. Poate fi un exemplu de bune practici atât pe plan local, cât și național”, a declarat Florin Estefan.

Ministrul Culturii: Proiectul-pilot de la Cluj-Napoca evidențiază integrarea culturii ca instrument de prevenție și bunăstare

„Ministerul Culturii susține inițiativele care valorifică resursele culturale publice în dialog cu alte domenii de interes strategic, precum sănatatea publică și coeziunea socială. Proiectul-pilot de la Cluj-Napoca evidențiază potențialul colaborării interinstituționale dintre sectorul medical și cel cultural și oferă un cadru de testare pentru integrarea culturii ca instrument complementar în politicile publice orientate spre prevenție și bunăstare”, a transmis ministrul Culturii, András István Demeter, printr-un mesaj.

