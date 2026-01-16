Măsuri de austeritate, la Cluj: bugetul pentru evenimentele dedicate Micii Uniri, redus cu 50.000 de lei

În acest an se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. În contextul reducerilor de cheltuieli, promovate de guvernul de coaliție, administrația din Cluj reduce bugetul pentru evenimentele dedicate Micii Uniri.

Buget redus la Cluj pentru Mica Unire |Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

„Luând în considerare situația economică actuală și necesitatea reducerii cheltuielilor, pentru acest an se propune o reducere cu 50.000 lei a sumei alocate pentru organizarea acestor manifestări, comparativ cu suma alocată în anul 2025”, se arată în proiectul de hotărâre ce va fi supus dezbaterii săptămâna viitoare în ședința Consiliului Local.

Astfel, dacă anul trecut, Consiliul Local Cluj-Napoca aproba alocarea sumei de 250.000 de lei pentru evenimentele dedicate zilei de 24 ianuarie, în 2026 suma alocată scade la 200.000 de lei.

Discuțiile privind reducerea alocărilor pentru evenimentele de 1 Decembrie și Revelion au provocat dezbateri aprinse în toamna anului trecut la Cluj.

Consilierul local Anca Ciubăncan (AUR Cluj), solicita în ședința de CL din septembrie 2025 o măsură extremă: o tăiere de 30% a bugetului din 2026 pentru segmentul cultural și social din Cluj-Napoca, măsură ce ar afecta direct proiectele independente din oraș.

Totuși, după cum se arată în proiectul propus aprobării, în condițiile unei alocări reduse pentru evenimentele dedicate Micii Uniri, administrația locală vizează continuarea colaborării cu parteneri şi sponsori pentru organizarea acestor evenimente, spre a menține atractivitatea şi nivelul ridicat al calității manifestărilor dedicate Unirii Principatelor Române.

Conform analizei cheltuielilor din anii anteriori, bugetul solicitat pentru evenimentul ,,24 ianuarie 2026 - Ziua Unirii Principatelor Române” constă în:

*cheltuieli legate de prestațiile artiştilor - onorariul, transportul, cazarea şi masa acestora - 140.000 lei

*costurile pentru scenă, led, sonorizare şi lumini ajung la suma de 55.000 lei

*promovarea evenimentelor implică cheltuieli de 5.000 lei.

Astfel, cu excepția banilor pentru prestația artiștilor, cheltuielile au fost reduse semnificativ și s-a renunțat la alocarea pentru efectele speciale de zi.

Cum s-a distribuit bugetul pentru Mica Unire în 2024:

*140.000 de lei – cheltuieli legate de prestațiile artiștilor

*70.000 de lei – costuri pentru scenă, led, sonorizare, și lumini

*30.000 de lei – spectacol cu efecte speciale de zi

*10.000 de lei – costuri pentru promovarea evenimentelor

