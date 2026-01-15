Acțiunile de deszăpezire continuă pe drumurile din județul Cluj. Șoferii, îndemnați să adapteze viteza condițiilor de drum.

În județul Cluj nu există drumuri blocate, însă în contextul precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza condițiilor de drum.

Circulație în condiții de iarnă pe drumurile județene din Cluj: Șoferii, îndemnați să circule cu prudență.|Foto: Consiliul Județean Cluj

Joi dimineața, în judeţul Cluj nu erau drumuri judeţene blocate traficului rutier dar, din cauza precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare înregistrate în ultimele 24 de ore și a temperaturilor sub zero grade, pe drumurile județene aflate în administrare s-a intervenit în vederea deszăpezirii și combaterii fenomenului de polei.

Cu toate acestea, se recomandă participanților la trafic adaptarea vitezei la condițiile de drum, precum și utilizarea cauciucurilor de iarnă și a lanțurilor, mai ales pe sectoarele de drum situate în zona de munte a județului, unde se circulă în condiții de iarnă, iar pe unele cu dificultate.

În acest context, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulaţie, în cursul zilei de miercuri, 14 ianuarie, s-a acționat pe 16 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 11 drumuri județene, cu 4 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 93 de tone.

Intervenții pe zeci de drumuri județene|Foto: Consiliul Județean Cluj

Pe drumurile județene situate în zona Gilău (Lotul 2), în cursul zilei de miercuri s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 18 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 11 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 8 drumuri județene, cu 3 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 120 de tone.

Pe drumurile județene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de miercuri, 14 ianuarie, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 15 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 16 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 7 drumuri județene, cu 2 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 150 de tone.

Pe drumurile situate în zona Gherla (Lotul 4) în cursul zilei de miercuri s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 6 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 4 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 10 drumuri județene, cu 8 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 150 de tone.

Pe drumurile situate în zona Dej (Lotul 5) în cursul zilei de ieri s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 3 drumuri sau sectoare de drumuri județene, cu 3 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopții și al acestei dimineți s-a acționat pe 13 drumuri județene, cu 9 utilaje. În cadrul acestor acțiuni a fost folosită o cantitate însumată de 12 tone.

„În continuare, se acționează cu utilaje în vederea deszăpezirii și cu materiale antiderapante pentru combaterea fenomenului de polei. De asemenea, se efectuează revizii pe majoritatea drumurilor județene pentru verificarea stării părții carosabile, acționându-se în permanență”, informează, joi, Consiliul Județean Cluj.

Reamintim în acest context faptul că orice eventuală sesizare referitoare la acțiunile de deszăpezire pe drumurile județene poate fi făcută la numărul de telefon: 0725.350.028.

