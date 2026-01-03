Emil Boc a curăţat de zăpadă trotuarul din faţa Primăriei: „Haideți să ne curățăm trotuarele, fiecare în fața casei sau blocului nostru!”

Primarul Emil Boc a publicat vineri seară pe Facebook un videoclip în care apare în timp ce curăţă de zăpadă, cu o lopată, trotuarul din faţa Primăriei Cluj-Napoca, îndemnându-i pe clujeni să facă acelaşi lucru în faţa caselor lor.

Emil Boc a curăţat de zăpadă trotuarul din faţa Primăriei|Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a curățat, vineri seară, troturarul din fața Primăriei și i-a îndemnat pe clujeni să păstreze spațiile publice din fața caselor lor curate.

Emil Boc a filmat momentul și l-a postat pe Facebook, alături de un îndemn pentru locuitorii orașului: „Haideți să ne curățăm trotuarele!”

„Haideţi să ne curăţăm trotuarele! Dragi clujeni, iarna aduce frumuseţe, dar şi responsabilitate. Aşa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă şi de siguranţa celor din jur. Haideţi să ne curăţăm trotuarele, fiecare în faţa casei sau blocului nostru! E un gest mic, dar cu un impact mare: pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noştri”, a arătat Emil Boc, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

El le-a mulţumit clujenilor pentru spiritul civic de care dau dovadă.

„«Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are. La anul şi La mulţi ani!» Dragi clujeni, noi curăţim trotuarul din faţa Casei clujenilor, pe dumneavoastrăs vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră... sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat. Doamne ajută şi spor la treabă şi dumneavoastră”, a adăugat Emil Boc în mesajul citat.

