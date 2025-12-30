Zece familii din Cluj cu venituri mici din s-au mutat în locuințe noi înainte de Revelion. Emil Boc: „Le-am înmânat cheile”.

Zece familii nevoiașe din Cluj au primit, luni, 29 decembrie 2025, cheile de la noile lor locuințe.

Zece familii cu venituri reduse din Cluj s-au mutat în locuințe noi înainte de noaptea dintre ani | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Cele 10 familii se vor bucura de noile lor locuințe chiar înainte de Anul Nou.

Noile locuințe sociale achiziționate de Primărie au fost predate beneficiarilor. Primăria Cluj-Napoca investițiile pentru un oraș în care nimeni să nu fie uitat și o comunitate mai unită.

„Am înmânat astăzi (luni, 29 decembrie 2025 - n. red.) cheile de la noile locuințe celor zece beneficiari ai proiectului «Cluj4Home - Cluj pentru locuire echitabilă» implementat de Primăria Cluj-Napoca alături de ADI-ZMC - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj. Aceste apartamente au fost achiziționate de pe piață cu fonduri de la bugetul local și atribuite conform metodologiei realizate de ADI-ZMC pentru evaluarea și selecția familiilor beneficiare. Alocarea a fost de 5 milioane de lei”, a transmis Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Astfel, aceste familii din Cluj-Napoca vor avea parte de un început de an mai sigur și vor petrece noaptea dintre ani în locuințe noi, proaspăt achiziționate de Primărie. Este vorba despre familii cu copii și venituri reduse, selectate pe baza criteriilor sociale ale municipalității.

Potrivit edilului, proiectul urmează modelele de bune practici recunoscute internațional, implementate la Cluj-Napoca până acum, cu fonduri de la bugetul local și fonduri europene.

123 familii din comunitatea de la Pata Rât - 520 de persoane aflate în condiții sociale vulnerabile - au primit până acum locuințe sociale prin proiecte cu fonduri UE, fonduri norvegiene și de la bugetul local. De asemenea, au fost achiziționate două locuințe de necesitate, pentru situații sociale care necesită intervenție imediată.

