Cluj-Napoca, liderul regional al angajărilor din România. Orașul are cele mai multe locuri de muncă disponibile după București.

Peste 20.000 de locuri de muncă au fost scoase la „bătaie” în ultima lună de angajatori în România, iar în județul Cluj sunt printre cele mai multe joburi disponibile.

Cluj-Napoca domină topul regional al locurilor de muncă disponibile | Foto: monitorulcj.ro

Cluj-Napoca are un cuvânt important de spus pe piața de recrutare din România.

Județul este al doilea din țară, după Capitală, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă disponibile.

Cluj-Napoca, orașul cu cele mai multe joburi disponibile după București

La Cluj-Napoca, în ultima lună au fost scoase la „bătaie” 3.500 de locuri de muncă. Municipiul este al doilea cel mai activ oraş din ţară, din punctul de vedere al angajărilor, potrivit unei platforme de recrutare.

Domeniile dominante în care există cerere de forţă de muncă sunt retailul, industria alimentară, serviciile, transportul, turismul şi zona de call-center/BPO.

Braşovul se apropie de nivelul Clujului în ceea ce priveşte numărul de joburi şi recrutează preponderent în industria alimentară, servicii, turism, retail şi call-center/BPO.

„Marile centre urbane, precum Bucureşti, Cluj, Timiş sau Iaşi atrag majoritatea joburilor white collar, adică pentru candidaţii cu studii superioare, şi din domenii precum IT, call – center / BPO sau financiar – bancar, în timp ce judeţele industriale, precum Braşov, Sibiu, Prahova, Dolj sau Arad au mai degrabă o pondere mare a locurilor de muncă în inginerie şi producţie. Judeţele turistice (Braşov, Constanţa) au o ofertă permanentă în HoReCa, desigur, cu vârfuri sezoniere vara şi iarna, iar Ilfov şi zonele limitrofe sunt motoare pentru transport şi logistică, datorită depozitelor care deservesc marile oraşe”, explică Roxana Drăghici, reprezentanta unei platforme de recrutare.

