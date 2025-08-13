Drumul care leagă pârtia de schi Buscat de stațiunea Muntele Băișorii va fi asfaltat

Sectorul de drum care leagă Stațiunea Muntele Băișorii de pârtia de schi Buscat va fi asfaltat.

Se asfaltează sectorul de drum care leagă Stațiunea Muntele Băișorii de pârtia de schi Buscat | Foto: Consiliul Județean Cluj

În cadrul lucrărilor de întreținere care vizează drumul județean DJ 107R (DJ 107M) Băișoara - Stațiunea Muntele Băișorii, Consiliul Județean Cluj a demarat asfaltarea sectorului de drum ce leagă Stațiunea Muntele Băișorii de pârtia de schi Buscat.

Tronsonul are o lungime de 3,5 kilometri, cuprins între pozițiile kilometrice 47+350 și 50+850, în condițiile în care lucrările, în totalitatea lor, vizează întregul sector de drum județean, în lungime totală de peste 22 de kilometri.

Lucrări de asfaltare pe sectorul de drum care leagă pârtia de schi de la Buscat de Stațiunea Muntele Băișorii | Foto: monitorulcj.ro

Asfaltarea drumulului dintre Buscat și Muntele Băișorii va aduce mai mulți turiști în Cluj

„Asfaltarea acestui tronson de drum județean este o veste foarte bună atât pentru pasionații de sporturi de iarnă, cât şi pentru iubitorii muntelui şi a numeroşilor proprietari de cabane din zonă. Îmbunătățirea condițiilor de transport va avea drept consecință directă creșterea numărului de vizitatori în perioada iernii și un plus de satisfacție a acestora legată de calitatea infrastructurii rutiere”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Operațiunile care au vizat întregul sector de drum, în lungime de 22,2 kilometri, au început cu lucrări de întreținere a părții carosabile și a platformei drumului prin:

frezarea zonelor deteriorate de carosabil,

executarea de plombări cu îmbrăcăminți asfaltice

tratarea burdușirilor și tasărilor,

aducerea la profil a acostamentelor,

colmatarea rosturilor,

refacerea terasamentelor deteriorate.

Parapet metalic pe sectorul de drum dintre Stațiunea Muntele Băișorii și pârtia de schi de la Buscat | Foto: Consiliul Județean Cluj

„După finalizarea lucrărilor de asfaltare, lucrările vor continua cu ridicarea la cote a căminelor carosabile existente cu plăci prefabricate, realizarea de rigole carosabile, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea mecanizată a șanțurilor și rigolelor, întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației prin spălarea și vopsirea parapetelor direcționale, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, montarea de parapete metalice și elemente de capăt, precum și montarea de butoni și plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete”, a transmis CJ Cluj.

