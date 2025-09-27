Primul operator de transport intrajudețean oprește la park&ride-ul din Cluj. Dan Tarcea: „Un pas important pentru mobilitatea din Cluj-Napoca”

Primul operator de transport intrajudețean, Flixbus, a inclus park&ride-ul din Cluj-Napoca în traseele sale regulate. Pasagerii vor avea astfel la dispoziție curse directe dus-intors spre București, Constanța, Oradea și alte destinații, cu îmbarcare și debarcare la noul terminal.

Primul operator de transport intrajudețean, Flixbus, a inclus park&ride-ul din Cluj-Napoca în traseele sale regulate. | Foto: Captură de ecran Dan Ștefan Tarcea- Facebook

Viceprimarul Clujului a subliniat că obiectivul este ca tot mai mulți operatori să integreze park&ride-ul în traseele lor, pentru că acesta să devină un nod intermodal în adevăratul sens al cuvântului.

„Astăzi marcăm un pas important pentru mobilitatea din Cluj-Napoca. Avem primele curse regulate care opresc la park&ride, iar călătorii beneficiază de peroane moderne, săli de așteptare și conexiuni directe cu transportul în comun”, a declarat Dan Tarcea.

Edilul a reamintit că parcarea are tarife accesibile: 10 minute gratuit, 6 ore pentru 2 lei, 12 ore pentru 5 lei, 24 de ore pentru 15 lei și abonament lunar de 365 de lei. În plus, cei care își lasă mașina aici pot circula gratuit cu transportul public spre și dinspre municipiu.

