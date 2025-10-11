Acoperișul școlii din Vultureni, reparat cu 250.000 de lei. FOTO/VIDEO

Consiliul Județean (CJ) Cluj a alocat 250.000 de lei pentru reabilitarea acoperișului de la școala din comuna Vultureni.

Banii pentru reparații au fost alocați din fondul de rezervă al forului administrativ județean.

Primăria comunei Vultureni a finalizat lucrările de reabilitare a acoperișului și a șarpantei Școlii Gimnaziale „Alexandru Bohăţiel” din localitatea de reședință a comunei.

Această investiție a fost realizată cu sprijin financiar de la CJ Cluj, care a alocat un sfert de milion de lei pentru a repara acoperișul școlii, care a fost afectat de ploile din prima parte a lunii iulie 2025.

Atunci, ploile au avariat structura acoperișului și au apărut infiltrații în sălile de clasă care au creat crăpături în pereți.

Alin Tișe: „Elevii beneficiază de cele mai bune condiții de învățare”

„Am răspuns afirmativ solicitării de sprijin venite din partea Primăriei Vultureni întrucât ne dorim ca școlarii din mediul rural să beneficieze de condiții optime, comparabile cu cele de la oraș. Ceea ce contează cu adevărat este faptul că elevii din Vultureni beneficiază acum de cele mai bune condiții de învățare”, a precizat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Primăria Vultureni a finalizat deja procedura de recepție a lucrărilor, etapă ce are rolul de a confirma calitatea și conformitatea acestora, în beneficiul direct al comunității.

