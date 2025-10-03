Atacurile de urși s-au înmulțit îngrijorător în Cluj. Prefectul județului, Maria Forna: Siguranța cetățenilor, propritate absolută.

Numărul atacurilor de urși în județul Cluj a crescut îngrijorător în ultima periodă, iar acum, instituiile locale caută soluții legislative pentru a preveni aceste evenimente.

Prefectul Clujului, Maria Forna a prezidat astăzi, vineri, 3 octombrie 2025, la sediul Instituției Prefectului - Județul Cluj, o reuniune de lucru care a avut ca temă evaluarea situației generate de creșterea numărului de atacuri ale exemplarelor de urs brun în comunitățile locale și identificarea măsurilor necesare pentru gestionarea eficientă a acestui fenomen.

Discuțiile cu alți reprezentanți ai autorităților locale din județ s-au concentrat pe procedurile actuale de intervenție, pe evaluarea pagubelor tot mai numeroase, dar mai ales pe necesitatea adoptării rapide a propunerilor de modificare a OUG 81/2021, care reglementează metodele de intervenție imediată.

Daune de 125.000 de lei produse de atacurile a 20 de urși în Cluj

În cadrul ședinței, a fost prezentată și situația specifică a județului Cluj. S-a evidențiat o tendință de creștere a efectivelor de urs brun, astfel: dacă în 2022 erau evaluați 311 urși, numărul a fost de 332 în 2023 și 349 în 2024. O nouă evaluare din primăvara acestui an indică 332 de exemplare de urși. Direcția Județeană pentru Protecția Mediului a transmis faptul că doar în acest an au fost acordate despăgubiri în valoare de 125.000 lei pentru 20 de atacuri ale urșilor care au produs daune. Și raportat la lupi, în acest an au fost sesizate 43 de atacuri iar cuantumul despăgubirilor s-a ridicat la suma de 165.000 lei.

Totodată, din evidențele Inspectoratului Județean de Jandarmi, de la începutul anului 2025 și până în prezent au fost 19 sesizări efectuate de cetățeni prin sistemul unic de sesizări în ceea ce privește prezența urșilor la nivelul județului Cluj iar Inspectoratul Județean de Jandarmi a emis 12 mesaje RO-ALERT.

Participanții au subliniat că actuala cotă de extragere la nivelul județului Cluj, de doar 2 exemplare, este extrem de redusă în raport cu numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor domestice și a culturilor agricole. Anul acesta, cota a fost deja epuizată prin extragerea a doi urși în localitățile Băișoara și Valea Ierii.

Maria Forna: „Siguranța cetățenilor din Cluj, prioritatea absolută”

„Siguranța cetățenilor din județul Cluj este prioritatea noastră absolută. Ne confruntăm cu o creștere a numărului de atacuri a urșilor asupra animalelor domestice și a culturilor agricole, iar cetățenii din comunitățile rurale trăiesc cu un sentiment de teamă. În 23 septembrie, un cetățean din satul Lunca Vișagului, comuna Poieni, a fost atacat de o ursoaică, fiind internat la Spitalul din Huedin cu plăgi multiple. Tocmai din acest motiv, modificările propuse la OUG 81/2021 sunt esențiale. Eliminarea gradualității intervenției în intravilan și definirea clară a ursului habituat ne vor oferi instrumentele necesare pentru a proteja viețile și bunurile oamenilor în mod eficient. Vom susține acest demers legislativ și vom continua să colaborăm strâns cu toate instituțiile pentru a găsi cele mai bune soluții locale,” a declarat prefectul Maria Forna.

Lege schimbată pentru a proteja clujenii de urși

Un punct central al dezbaterilor l-a constituit proiectul de modificare a legislației, care propune o schimbare de paradigmă în managementul acestor situații de criză.

Principalele modificări legislative propuse vizează:

1. Clarificarea termenilor și introducerea de noi concepte:

Intervenția prin „mutare”: O soluție mai rapidă, ce presupune tranchilizarea și mutarea ursului în cadrul aceluiași fond cinegetic sau într-unul limitrof.

Definirea „ursului habituat”: Este definit legal ursul care și-a pierdut teama de om, permițând aplicarea unor măsuri specifice pentru aceste exemplare cu grad ridicat de risc.

2. Flexibilizarea și accelerarea intervenției:

Eliminarea gradualității în intravilan: În cazul prezenței ursului în localități, echipa de intervenție va putea decide direct extragerea acestuia, fără a mai parcurge obligatoriu pașii de alungare sau relocare.

Prioritizarea vieții umane: Dacă un urs amenință direct o persoană, se va proceda imediat la eutanasiere sau împușcare.

Intervenție rapidă la pagube repetate: Dacă un urs alungat revine și produce pagube, echipa poate proceda direct la tranchilizare și relocare.

3. Eficientizarea procedurilor administrative:

Lărgirea echipei de intervenție cu personal din Poliție și Poliția Locală.

Obligativitatea încheierii contractelor de către UAT-uri cu un singur gestionar de fond cinegetic și cu un singur medic veterinar, pentru a asigura permanența.

Permiterea comunicării la distanță între membrii echipei pentru decizii rapide.

Acordarea trofeelor (blană și craniu) gestionarului care realizează extragerea, ca stimulent pentru o implicare activă.

Amenzi usturătoare pentru cei care vor hrăni urșii

4. Măsuri esențiale de prevenție:

Interzicerea hrănirii urșilor în scop turistic, una dintre principalele cauze ale habituării, cu sancțiuni drastice cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei.

În finalul ședinței, s-a convenit asupra necesității susținerii în regim de urgență a noului proiect legislativ și a continuării dialogului interinstituțional pentru a asigura o aplicare rapidă și coerentă a măsurilor la nivel local

La ședință au participat domnul subprefect Florentin Burz, primari, viceprimari precum și reprezentanți ai tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu: Garda Forestieră, Direcția Silvică, Direcția Județeană pentru Protecția Mediului Cluj, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Direcția pentru Agricultură, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Alexandru Vaida Voevod”, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop”.

