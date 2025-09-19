  • Flux RSS
Actualitate

RO-ALERT! Un urs a fost văzut vineri după-amiază în județul Cluj!

În cursul zilei de astăzi, 19 septembrie, localnicii din Nădășelu au aflat de prezența unui animal sălbatic în zonă.

Prezența unui urs a fost semnalată vineri în județul Cluj |Foto: Depositphotos.com Prezența unui urs a fost semnalată vineri în județul Cluj |Foto: Depositphotos.com

 

„A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Nădășelu, fiind transmis mesaj de avertizare RO-Alert”, a transmis ISU Cluj


Potrivit sursei citate, la fața locului va fi trimis preventiv un echipaj SMURD.

Etichete: isu cluj ursi
