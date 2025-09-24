Maria Forna, întâlnire importantă pentru proiectele de infrastructură ale Clujului. „Fondurile europene continuă să fie motorul care transformă județul Cluj.”

Prefectul Clujului, Maria Forna, a avut o întrevedere cu Marcel Bolos, directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, iar cei doi au discutat despre proiectele de infrastructură și investițiile majore derulate în județ cu ajutorul fondurilor europene.

Prefectul Județului Cluj, Maria Forna, întrevedere cu Marcel Boloș, directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest | Foto: Facebook - Instituția Prefectului - Județul Cluj

Prefectul județului Cluj, Maria Forna avut astăzi, miercuri, 24 septembrie 2025, o întrevedere cu Marcel Boloș, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

„Discuțiile dintre cei doi s-au concentrat pe evoluția proiectelor de infrastructură și investițiile majore derulate cu ajutorul fondurilor europene, care au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării județului Cluj. Aceste fonduri au jucat un rol crucial în transformarea județului într-un veritabil pol de dezvoltare la nivel național și au consolidat statutul de lider în domenii precum infrastructura rutieră, tehnologia informației, educația și inovația”, a transmis Prefectura Cluj, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Maria Forna: „Fondurile europene continuă să fie motorul care transformă județul Cluj”

„Fondurile europene au fost și continuă să fie motorul care a transformat județul Cluj într-un pol de dezvoltare economică. Ele nu doar că au sprijinit proiecte de infrastructură esențiale, dar au contribuit direct la creșterea nivelului de trai și la crearea de noi locuri de muncă în domenii esențiale”, a declarat Maria Forna, prefectul județului Cluj, citată în comunicat.

Potrivit Prefecturii Cluj, fondurile europene au avut, de asemenea, un impact semnificativ asupra calității vieții locuitorilor județului Cluj, prin susținerea proiectelor care vizează:

infrastructura de apă și canalizare

modernizarea rețelelor de încălzire urbană

îmbunătățirea serviciilor publice

Fondurile europene cresc bunăstarea locuitorilor din județul Cluj

„Județul Cluj este un exemplu de succes al modului în care fondurile europene pot sprijini dezvoltarea regională. Continuarea colaborării dintre instituțiile publice și autoritățile locale este vitală pentru implementarea unor proiecte de succes care să contribuie la creșterea bunăstării locuitorilor județului Cluj și a regiunii de dezvoltare Nord-Vest”, se mai arată în comunicatul Prefecturii Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: