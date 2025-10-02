Firmă de asfaltări a Primăriei Turda, în insolvență. Management performant „liberal”: pierderi de 15 mil. lei și datorii de 99 mil. lei, doar în 2024!

În urma unui management „performant”, firma de asfaltări a Primăriei Turda a intrat în insolvență. Doar anul trecut, aceasta a înregistrat pierderi semnificative și datorii de aproape 100 de milioane de lei.

Turda, orașul șantierelor ce au pus la grea încercare nervii clujenilor, nevoiți să tranziteze municipiul marcat de lucrări de întreținere și reparații nesfârșite, are o problemă serioasă: firma de asfaltări a intrat în insolvență, potrivit Supervizor.ro

Mai mult, Domeniul Public Turda SA, societate deţinută de Consiliul Local Turda, a reușit o performanță negativă semnificativă: a intrat în insolvență, după ce a acumulat pierderi și datorii substanțiale.

La finalul lunii trecute, la Tribunalul Cormercial Cluj au fost înregistrate opt dosare de insolvenţă, toate la cererea debitoarelor.

Printre firmele care au cerut insolvența se remarcă și firma de asfaltări a Primăriei Turda.

Astfel, potrivit Supervisor.ro, doar anul trecut, firma de asfaltări a Primăriei, care numără peste 90 de angajați, a înregistrat pierderi de 1.503.908 lei și datorii de 9.912.948 lei, la o cifră de afaceri 13,9 milioane de lei.

