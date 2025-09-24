Emil Boc, mesaj ferm împotriva cerșetoriei în Cluj: „Nu exploatării copiilor, da pentru demnitate.”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis și el un mesaj ferm împotriva cerșetoriei, un fenomen tot mai problematic.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis un mesaj ferm împotriva cerșetoriei | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Emil Boc, a transmis un mesaj împotriva cerșetoriei și a subliniat că Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu instituțiile specializate desfășoară acțiuni de reducere a cerșetoriei și a exploatării copiilor.

„Nu cerșetoriei, nu exploatării copiilor. Da pentru demnitatea umană și siguranța publică. De peste trei săptămâni, în Cluj-Napoca desfășurăm o acțiune comună a tuturor autorităților statului, cu responsabilități directe și indirecte pentru întărirea ordinii și siguranței publice, dar și pentru combaterea cerșetoriei și a exploatării copiilor”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Mesajul primarului despre cerșetorie vine după ce și Maria Forna, prefectul județului Cluj, a vorbit și ea despre fenomen.

Emil Boc: „Nicio persoană nu trebuie să doarmă sub cerul liber în Cluj-Napoca”

Edilul Emil Boc afirmă că demnitatea fiecărei ființe umane este respectată în Cluj-Napoca și că nicio persoană nu trebuie să doarmă sub cerul liber.

Potrivit acestuia, în centrele sociale ale Primăriei Cluj-Napoca, fiecare persoană fără adăpost primește:

un pat

hrană

igienă personală

Persoanele bolnave sunt internate în unități sanitare de specialitate, iar copiii exploatați din cerșetorie sunt în sistemul de protecție a copilului.

„Cerșetoria nu este o soluție, ea înseamnă risc, nesiguranță și, de multe ori abuz. Mulți dintre noi, din empatie întindem uneori o mână pe stradă pentru a-i ajuta. Și eu mă surprind uneori făcând acest lucru, dar nu este bine”, a mai transmis Emil Boc.

Conform primarului, ajutorul real se oferă prin instituțiile specializate ale statului, care pot asigura:

hrană

adăpost

consiliere

sprijin pe termen lung

Edilul a îndemnat oamenii care întâlnesc cazuri de cerșetorie sau de oameni fără adăpost să sune la Poliția Locală - 0264955 sau la Telefonul Primarului - 0264984.

„Așa ne protejăm comunitatea, sprijinim persoanele vulnerabile și întărim siguranța orașului nostru. Cluj-Napoca este și va rămâne un oraș al solidarității, al respectului reciproc, dar și un oraș cu o bună calitate a vieții. Împreună pute oferi sprijin real celor aflați în nevoie”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: