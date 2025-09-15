Administrație
De azi, animalele de companie sunt binevenite în Primăria Cluj-Napoca. Emil Boc: „Este o formă de respect și un semn de civilizație.”
Animalele de companie au dreptul de astăzi, luni, 15 septembrie 2025 să intre în Primăria Cluj-Napoca și în instituțiile subordonate.Emil Boc amintește că de azi, 15 septembrie 2025, animalele de companie au acces în Primăria Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat că această decizie este una normală.
„De astăzi (luni, 15 septembrie 2025 - n. red.) toate animalele de companie eu dreptul să intre în Primăria Cluj-Napoca. Puteți veni în Primărie cu animalele de companie. Și prietenii noștri necuvântători au dreptul să intre în Primărie și în toate instituțiile subordonate”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.
Reguli de acces cu animalele de companie în Primăria Cluj-Napoca
Edilul reamintește că pentru acces trebuie respectate câteva reguli minime elementare, printre dotarea cu:
- lesă
- rucsac
- coș pentru pisici
- animalul să fie sănător, cu certificat sanitar
- pungă pentru animalele de companie
„Un oraș mai prietenos cu animalele de companie este un oraș mai bun cu oamenii. Deschidem o nouă normalitate la Cluj. Să ne bucurăm de ea. Să ne bucurăm că împreună putem fi cu animalele de companie inclusiv la Primărie. E o formă de respect pentru animalele de companie, un semn de civilizație, un semn că noua normalitate este la ea acasă, la Cluj-Napoca”, a mai transmis Emil Boc.
