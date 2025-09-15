De azi, animalele de companie sunt binevenite în Primăria Cluj-Napoca. Emil Boc: „Este o formă de respect și un semn de civilizație.”

Animalele de companie au dreptul de astăzi, luni, 15 septembrie 2025 să intre în Primăria Cluj-Napoca și în instituțiile subordonate.

Emil Boc amintește că de azi, 15 septembrie 2025, animalele de companie au acces în Primăria Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat că această decizie este una normală.

„De astăzi (luni, 15 septembrie 2025 - n. red.) toate animalele de companie eu dreptul să intre în Primăria Cluj-Napoca. Puteți veni în Primărie cu animalele de companie. Și prietenii noștri necuvântători au dreptul să intre în Primărie și în toate instituțiile subordonate”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Reguli de acces cu animalele de companie în Primăria Cluj-Napoca

Edilul reamintește că pentru acces trebuie respectate câteva reguli minime elementare, printre dotarea cu:

lesă

rucsac

coș pentru pisici

animalul să fie sănător, cu certificat sanitar

pungă pentru animalele de companie

„Un oraș mai prietenos cu animalele de companie este un oraș mai bun cu oamenii. Deschidem o nouă normalitate la Cluj. Să ne bucurăm de ea. Să ne bucurăm că împreună putem fi cu animalele de companie inclusiv la Primărie. E o formă de respect pentru animalele de companie, un semn de civilizație, un semn că noua normalitate este la ea acasă, la Cluj-Napoca”, a mai transmis Emil Boc.

