Administrație

De azi, animalele de companie sunt binevenite în Primăria Cluj-Napoca. Emil Boc: „Este o formă de respect și un semn de civilizație.”

Animalele de companie au dreptul de astăzi, luni, 15 septembrie 2025 să intre în Primăria Cluj-Napoca și în instituțiile subordonate.

Emil Boc amintește că de azi, 15 septembrie 2025, animalele de companie au acces în Primăria Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc Emil Boc amintește că de azi, 15 septembrie 2025, animalele de companie au acces în Primăria Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

 

 


 

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat că această decizie este una normală.


 

 


„De astăzi (luni, 15 septembrie 2025 - n. red.) toate animalele de companie eu dreptul să intre în Primăria Cluj-Napoca. Puteți veni în Primărie cu animalele de companie. Și prietenii noștri necuvântători au dreptul să intre în Primărie și în toate instituțiile subordonate”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Reguli de acces cu animalele de companie în Primăria Cluj-Napoca

Edilul reamintește că pentru acces trebuie respectate câteva reguli minime elementare, printre dotarea cu:


  • lesă
  • rucsac
  • coș pentru pisici
  • animalul să fie sănător, cu certificat sanitar
  • pungă pentru animalele de companie

„Un oraș mai prietenos cu animalele de companie este un oraș mai bun cu oamenii. Deschidem o nouă normalitate la Cluj. Să ne bucurăm de ea. Să ne bucurăm că împreună putem fi cu animalele de companie inclusiv la Primărie. E o formă de respect pentru animalele de companie, un semn de civilizație, un semn că noua normalitate este la ea acasă, la Cluj-Napoca”, a mai transmis Emil Boc.

