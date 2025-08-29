Ușile Primăriei Cluj-Napoca, deschise pentru animalele de companie. Emil Boc: „Este un gest de normalitate.”

Cetățenii vor putea intra cu animale de companie în Primăria Cluj-Napoca, dar trebuie să repsecte anumite reguli.

Accesul cu animale va fi permis în Primăria Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

În ședința de Consiliu local din 5 septembrie, va fi dezbătut și supus spre aprobare proiectul care permite accesul animalelor de companie în sediile Primăriei Cluj-Napoca, precum și în sediile instituțiilor subordonate Consiliului local, în condițiile stabilite prin regulamentul adoptat.

Ușile Primăriei Cluj-Napoca, deschise pentru animalele de companie

„În luna septembrie deschidem ușile Primăriei Cluj-Napoca pentru animalele de companie. Proiectele de hotărâre care vizează deschiderea ușilor Primăriei va fi dezbătut și aprobat în ședința Consiliului local din cinci septembrie 2025”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Conform edilului, după acea dată, animalele de companie au dreptul să vină cu proprietarii lor în sediile Primăriei Cluj-Napoca, precum și în sediile tuturor instituțiilor subordonate Consiliului local, în condițiile regulamentului adoptat.

Primarul Emil Boc: „Un oraș mai prietenos cu animalele este un oraș mai bun cu oamenii”.

„Este un gest de normalitate și empatie, care reflectă legătura specială dintre oameni și animalele lor de companie. Un oraș mai prietenos cu animalele de companie este un oraș mai bun cu oamenii. Haideți să facem în continuare din Cluj cel mai frumos loc posibil”, a conchis Emil Boc.

Reguli de acces

Potrivit regulilor generale de acces din proiectul de hotărâre, câinii trebuie să fie ținuți în permanență în lesă scurtă de maxim 1,5 metri, iar pisicile într-o cușcă/geantă/rucsac de transport corespunzător/corespunzătoare.

Câinii periculoși trebuie să poarte botniță și să fie ținuți în permanență în lesă scurtă de maxim 1 metru de un deținător care să aibă vârsta minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu și să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

Animalele trebuie să fie sănătoase, curate și să nu prezinte semne de boală contagioasă sau paraziți externi.

Numărul animalelor prezente simultat în sediile Primăriei Cluj-Napoca poate fi limitat în funcție de gradul de ocupare al spațiului și de dimensiune.

Printre alte reguli se menționează că personalul din Primăria Municipiului Cluj-Napoca și din instituțiile publice de interes local trebuie să asigure recipiente/vase/boluri cu apă potabilă pentru animale.

