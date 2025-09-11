Emil Boc anunță noi decizii în privința transportului dedicat pentru elevii din școlile aflate în proces de reabilitare: grafic de călătorie afișat pe site-ul școlilor și supraveghere asigurată în autobuze

Crește numărul elevilor de la școlile aflate în proces de modernizare care folosesc transportul dedicat. Copiii vor beneficia de supraveghere în toate cele cinci zile de studiu, iar școlile vor afișa programul de plecare și preluare a elevilor pe site-urile proprii.

În anul școlar 2025-2026, administrația locală va asigura transport public gratuit pentru elevii din cele câteva școli clujene unde lucrările de modernizare energetică sunt încă în derulare.

În urma consultării cu reprezentanții școlilor, ai companiei de transport și ai poliției locale, primarul Emil Boc a anunțat noi decizii privind asigurarea transportului dedicat pentru elevi în condiții de siguranță.

Primăria asigură transportul gratuit pentru peste 1.600 de elevi care nu pot să-și desfășoare activitatea în școlile lor din cauza procesului de reabilitare energetică în derulare.

Concret, este vorba despre școala „Ion Agârbiceanu”, școala „Onisifor Ghibu” și școala „Ion Creangă”.

„Am avut o ședință de evaluare împreună cu reprezentanții școlilor «Ion Agârbiceanu», «Onisifor Ghibu» și «Ion Creangă» în privința transportului elevilor la școală, la care au fost prezenți reprezentanți ai Companiei de Transport Public și ai Poliției Locale.

În urma analizei făcute am stabilit o serie de aspecte importante”, a anunțat Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, numărul elevilor care utilizează autobuzele școlare a crescut de la 1.350 la 1.641, iar Primăria va sigura pentru toți acești elevi autobuzele necesare de transport la școală.

„În același timp, administrația locală asigură atât la dus, cât și la întors autobuze școlare pentru toți elevii implicați de la liceele menționate.

De asemenea, în privința supravegherii în autobuzele școlare: Primăria împreună cu Compania de Transport Public asigură la întoarcerea copiilor de la școală prezența cel puțin a unui polițist local pentru a ne asigura că lucrurile sunt în siguranță.

În privința dusului la școală, în 3 zile din cele cinci ale săptămânii va fi asigurată prezența unui supraveghetor în autobuzul școlar, iar în 2 zile, școlile menționate asigură supravegherea prin profesori sau prin învățători.

Cadrul didactic sau reprezentantul Primăriei sau al Companiei de Transport Public va purta o vestă reflectorizantă pentru a putea fi ușor de identificat și care să fie punctul de legătură atât al părinților cât și al șoferilor sau copiilor cu cei care merg la școală în autobuz”, a explicat Emil Boc.

Edilul a cerut respectarea graficului de plecare al autobuzelor.

„Mâine dimineață va fi pusă varianta finală a graficului de plecare al autobuzelor din locațiile cunoscute pentru fiecare școală.

Altfel spus, fiecare școală va publica pe site-ul propriu graficul de plecare și de întoarcere al autobuzelor școlare, iar modificările care pot apărea vor fi menționate pe site.

Rugăm profesorii, copiii, părinții să respecte acest grafic pentru a putea să ajungem la școală la timp și să desfășurăm în condiții normale procesul educațional.

În privința abonamentelor școlare, ele sunt asigurate pentru toți elevii. Iar cele 14 trasee pentru autobuzele școlare rămân valabile. La Cluj, educația este o prioritate”, a anunțat primarul Emil Boc în mesajul citat.

În total, peste 36.000 de elevi din municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană beneficiază de transport dedicat.

