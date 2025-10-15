Romanian Symphony Orchestra, în premieră la Cluj

Romanian Symphony Orchestra reunește la Cluj muzicienii români și concertează în premieră în sala Héritage, sub bagheta lui Gabriel Bebeșelea.

Unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din străinătate se reunesc cu muzicieni români din țară într-o orchestră care să reprezinte România în lume, valorificând astfel resursa românească dispersată și recontextualizând-o.

Acest nou ansamblu se intitulează Romanian Symphony Orchestra și va debuta la Cluj-Napoca în data de 7 noiembrie, cu un concert extraordinar realizat sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea. Evenimentul va avea loc în noua sală Héritage și va da startul turneului internațional Way to Kölner Philharmonie. Biletele se pot achiziționa la preț de early bird doar până în data de 23 octombrie.

Romanian Symphony Orchestra este varianta extinsă a Romanian Chamber Orchestra, „echipa națională a muzicienilor români”, înființată în 2019 sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. Ansamblul a primit, în ianuarie 2025, Premiul de excelență al Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România.

Way to Kölner Philharmonie debutează la Cluj

Turneul internațional Way to Kölner Philharmonie al Romanian Symphony Orchestra este mai mult decât un proiect muzical. Este un proiect cultural de anvergură, care combină diplomația culturală cu excelența artistică, oferind atât publicului din Cluj-Napoca, cât și publicului german și comunității românești din Germania, o experiență muzicală profundă și reprezentativă, la împlinirea a 145 de ani de relații diplomatice între cele două țări.

Potrivit organizatorilor, turneul este gândit ca un proiect de lungă durată, punând bazele unei serii de evenimente menite să celebreze identitatea culturală românească în România și Germania, continuând consolidarea relațiilor bilaterale la nivel artistic. Tema centrală a turneului este destinul – un concept explorat atât prin repertoriul ales, cât și prin legătura dintre România și Germania (o legătură construită în timp și în mod bidirecțional - Transilvania parte a Imperiului Habsburgic, monarhia de sorginte germană, sașii așezați în Transilvania etc.).

Startul turneului se va da în data de 7 noiembrie, când Clujul va deveni scena unei întâlniri muzicale de neuitat. Unicitatea evenimentului este dată și de faptul că, odată cu acest concert, debutează în fața publicului un nou ansamblu - Romanian Symphony Orchestra, varianta simfonică a Romanian Chamber Orchestra, orchestră recunoscută și apreciată pe plan național și internațional.

De la „Dansurile populare românești” la „Dublul concert” de Brahms

În minunata sală Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, Romanian Symphony Orchestra va lăsa moștenire Clujului o seară de excepție, sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea.

Programul pornește de la energia specifică.

„Dansurilor populare românești” de Béla Bartók și continuă cu noblețea și profunzimea „Dublului concert” de Johannes Brahms, în care doi soliști de talie internațională, violonista Ioana-Cristina Goicea și violoncelistul Benedict Klöckner, se vor întâlni într-un dialog muzical intens și emoționant. Seara va culmina cu una dintre cele mai puternice și mai dramatice creații ale muzicii universale – Simfonia a V-a de Beethoven, cunoscută drept Simfonia destinului, subliniindu-se astfel tema centrală a turneului. Lucrarea reflectă un destin zbuciumat, dar și o victorie a spiritului creator asupra limitărilor impuse de realitate.

În afară de Ioana-Cristina Goicea și Benedict Klöckner, alți soliști ai turneului sunt Luminița Marin (violă) și Sergio Pires (clarinet).

Despre Romanian Symphony Orchestra

Reunirea unor muzicieni de excepție sub egida Romanian Symphony Orchestra, dirijată de maestrul Gabriel Bebeșelea, aduce împreună expertiza națională și internațională, încurajând dialogul cultural între generații și spații geografice, din orchestră făcând parte 52 de muzicieni români din diasporă și din țară.

Romanian Symphony Orchestra (începând cu 2025, la Cluj), Romanian Chamber Orchestra și Romanian String Quartet fac parte din același proiect de suflet născut din dorința muzicienilor români din diasporă de a reprezenta și promova România în lume, prin artă și cultură, adevărate “echipe naționale ale muzicienilor” constituite din unii dintre cei mai reprezentativi artiști români. Cu toate că proiectul a debutat în 2019, acesta este, prin valoarea componenților săi și prin contribuția adusă la patrimoniul național, un punct de referință pentru cultura românească și un ambasador cultural al României în lume.

Directorul artistic al ansamblurilor este violistul Cristian Andriș, iar dirijorii orchestrei sunt maestrul Cristian Măcelaru – directorul artistic al Festivalului Internațional George Enescu, dirijor principal al WDR Sinfonieorchester Köln și director muzical al Orchestrei Naționale a Franței - și Gabriel Bebeșelea - dirijor principal al Filarmonicii George Enescu. Înregistrările ansamblurilor sunt distribuite în întreaga lume prin rețeaua European Broadcasting Union, care cuprinde 69 de posturi din 56 țări, ajungând astfel la unele dintre cele mai importante radiouri de muzică clasică din lume precum BBC3, France Musique sau SWR, și la televiziuni precum TVR sau France 3.

De-a lungul anilor, ansamblurile au concertat în săli importante precum Concertgebouw Amsterdam, Ateneul Român din București, Rhein-Mosel-Halle Koblenz, Casino de Madrid, Kloster Chorin, în festivaluri de renume precum Festivalul Internațional George Enescu, Choriner Musiksommer, IMUKO Festival, Stretta Concerts Brugg, colaborând cu soliști de renume precum Simon Trpčeski, Benedict Klöckner, Teo Gheorghiu, Bryan Cheng, Carlos Ferreira, Sebastian Bohren și Alexandru Tomescu

„Proiectul nostru se remarcă printr-un caracter de originalitate atât în componența artistică, cât și în conceptul general de promovare a culturii muzicale românești. Reunirea, sub egida Romanian Symphony Orchestra, a unora dintre cei mai valoroși muzicieni români din țară și din diasporă, într-un format de turneu internațional, este un demers artistic cu puternică valoare simbolică. Orchestra devine un simbol al unității românilor, o punte muzicală între cele două Românii”, a spus Cristian Andriș, director artistic Romanian Symphony Orchestra.

