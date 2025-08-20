Creșă nouă cu 40 de locuri în cartierul Dâmbul Rotund din Cluj-Napoca. Când va fi gata?

Vești bune pentru părinți. Cluj-Napoca va avea încă o creșă. Primarul Emil Boc a semnat, astăzi, 20 august 2025, autorizația de construire.

Creșa din cartierul Dâmbul Rotund costă 5 milioane de euro | Foto: pexels.com

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a semnat autorizația de construire pentru o nouă creșă în cartierul Dâmbul Rotund din oraș.

Creșă de 5 milioane de euro în cartierul Dâmbul Rotund din Cluj-Napoca

„Treabă bună. Tocmai am semnat o autorizație de construire pentru o nouă creșă în Cluj-Napoca. Este vorba despre creșa din cartierul Dâmbul Rotund de pe strada Lombului numărul 50. Valoarea proiectului este circa cinci milioane de euro”, a transmis primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, într-o postare pe Facebook.

Detalii despre viitoarea creșă din Dâmbul Rotund

Capacitate: 40 preșcolari

Suprafața construită: 850 mp (2.530 mp suprafață utilă)

Spații verzi: 710 mp

Dotări: 4 săli de dormit, 4 săli de joacă, 6 vestiare, spălătorie, bucătărie, spațiu pentru luat masa, alte spații tehnice, cabinet medical, spații de depozitare / multifuncționale.

Durată execuție: 20 luni de la semnarea ordinului de începere.

