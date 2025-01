Fumatul ar putea fi restricționat în spațiile de joacă și în parcurile din Cluj. Emil Boc: „E benefic pentru toată lumea, inclusiv pentru fumători”.

Fumatul în spațiile de joacă și în parcuri ar putea fi interzis în Cluj. „Analizăm legislația, pentru a vedea dacă ne permite o asemenea măsură la nivel local”, spune primarul Emil Boc.

Edilul Emil Boc a anunțat că municipiul Cluj-Napoca ar putea prelua modelul orașului Milano, care a aplicat cea mai severă legislație antifumat din Italia, făcând aproape imposibil fumatul în zonele publice.

„Dreptul la sănătate al celorlalți este un drept funamental pe care trebuie să-l păstrăm”, explică Emil Boc.

Boc: Studiem cadrul legal pentru aplicarea unei asemenea măsuri la nivel local

Emil Boc a arătat că, după cum renunțarea la focurile de artificii și limitarea petardelor de Anul Nou pot reprezenta un model de sănătate socială, și limitarea fumatului în zonele de joacă pentru copii sau în parcurile de anumite dimensiuni pot îmbunătăți calitatea vieții.

„Văd și mi-au spus și mulți fumători: când li s-au restrâns locurile unde pot fuma, inevitabil au fost obligați să își restrângă și numărul de țigări pe care îl fumează și să aibă o sănătate mai bună. Mai ușor te lași de fumat sau nu te apuci dacă ai cât mai puține locuri, dar fără să interzici fumatul complet. Ești liber, fumatul nu este interzis, dar și dreptul la sănătate al celorlalți este unul care trebuie păstrat.

Eu studiez acum cadrul legal să vedem dacă la nivel local putem impune o asemenea legislație, ca în locurile de joacă și în parcurile mici putem să interzicem fumatul, pentru că e benefic pentru toată lumea, inclusiv pentru fumători. A nu fuma un pachet de țigări și a fuma doar o jumătate este un mare progres”, a declarat joi primarul Emil Boc în cadrul unei interventii radio locale.

Boc a amintit de măsura revoluționară adoptată în 2011 de primarul din New York, Michael R. Bloomberg, prin care fumatul in mai multe zone aflate in aer liber, inclusiv parcuri, plaje, piscine, centre de recreere si alte spatii aflate sub jurisdictia Departamentului Parcuri si Agrement, a fost interzis. Astfel, ceea ce părea de neconceput până la acea dată s-a dovedit a fi o măsură benefică, cu impact direct asupra sănătății oamenilor.

Din martie 2016, fumatul a fost interzis în spațiile publice închise din România, precum baruri și restaurante, în urma inițiativei legislative promovate de deputatul clujean Aurelia Cristea.

„În parcuri și în locurile de joacă, și eu susțin (interzicerea fumatului – n.red.). Am început să studiez și eu cadrul legal, să văd dacă noi putem avea un cadru legal local. Personal, și eu aș interzice fumatul în locurile de joacă, în parcuri sub o anumită dimensiune, pentru că e o prioritate sănătatea”, a adăugat edilul Clujului, Emil Boc.

Fumatul, principala cauză prevenibiliă de deces

Potrivit raportului Health at a Glance 2023, în România, prevalenţa fumatului zilnic în rândul bărbaţilor a fost de 30,8%, iar în rândul femeilor 7,7%.

„Consumul de tutun este principala cauză prevenibilă de deces în lume. Fumul de tutun conţine peste 7.000 de substanţe chimice toxice, iar fumatul pe parcursul vieţii poate să ducă, în medie, la scurtarea vieţii unei persoane cu cel puţin 10 ani. Aproximativ un sfert din anii productivi din viaţă pierduţi prin dizabilitate au drept cauză bolile atribuibile consumului de tutun”, potrivit datelor publicate în toamna anului trecut de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Potrivit institutului, prevalenţa mare a fumatului în rândul tinerilor este „îngrijorătoare", alături de expansiunea produselor noi care conţin tutun, creşterea utilizării dispozitivelor de vaping şi tutun încălzit.

„Vârsta de începere a utilizării produselor de tutun este de obicei înainte de 25 de ani, cu risc maxim de adicţie. Conform studiului YRBSS 2022, 40% dintre elevii de liceu din România au fumat pe parcursul vieţii cel puţin o ţigară. Dintre aceştia, 8 din 10 au experimentat şi noi produse din tutun - ţigări electronice sau produse cu tutun încălzit”, se precizează în mesaj.

Limitarea consumului de tutun reprezintă una dintre cele mai eficiente modalităţi de a salva vieţi şi de a îmbunătăţi starea generală de bine, mai spun medicii.

În Uniunea Europeană, consumul de tutun reprezintă cea mai importantă cauză de deces, fiind responsabil de aproximativ 700.000 de decese în fiecare an, şi este totodată unul dintre cei mai importanţi factori de risc pentru sănătate care poate fi evitat. În ciuda progresului obţinut în reducerea prevalenţei fumatului în UE, numărul de fumători este mare, aproximativ 26% din toată populaţia, una din cinci persoane şi, ceea ce este şi mai grav, 29% dintre tinerii în vârstă de 15 - 24 de ani fumează, atrage atenţia INSP.

