Digitalizarea continuă la Cluj. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean: „Se discută mult în țara noastră despre digitalizare, despre nevoia acesteia”

Procesul de digitalizare implementat de către Consiliul Județean Cluj se dezvoltă într-un ritm susținut.

Procesul de digitalizare implementat de către Consiliul Județean Cluj se dezvoltă într-un ritm susținut. Dezvoltat și implementat în cadrul platformei digitale „Ghișeul Unic” (https://public.cluj.archi/), oferă în acest moment noi funcții care vin în întâmpinarea nevoilor clujenilor.

În acest moment Ghișeul Unic oferă celor interesați un sistem integrat în care se regăsesc într-un singur loc mai multe etape ale unui singur flux:

Completarea cererii

Semnarea cererii (online la preț modic de 1 leu pentru cei care nu dețin semnătură calificată/ sau offline, folosind semnătura proprie)

Calculul automat al taxelor care trebuie achitate

Posibilitatea plății cu cardul sau prin ordin de plată

Depunerea cererii și validarea efectuată prin SMS

Întreaga documentație poate fi anexată digital

Procesarea cererii de către funcționari se realizează online

Se semnează integral online pe toate palierele de avizare

Se aplică automat numărul de înregistrare

Răspunsul final este transmis automat fie pe SMS, e-mail sau aplicație, în funcție de opțiunea selectată de către petent.

La nivelul județului Cluj este realizat și funcțional un Atlas Teritorial, Consiliul Județean Cluj fiind singurul județ din țară care are realizat intravilanul digitalizat pentru 99% dintre comune. Avantajul oferit de către această aplicație este că informația vine direct la cetățean, el nu trebuie să o caute.

Ca și cetățean poți să îți desenezi un contur pe hartă (zona de interes pentru tine), iar în momentul depunerii unei cereri în acea zonă primești o notificare. După stabilirea zonei de interes se definește o arie pentru care cetățeanul interesat va primi notificări dacă se emit documente (Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire, etc.). Notificările se comunică direct și automat via e-mail, sms sau direct prin aplicație.

„Se discută mult în țara noastră despre digitalizare, despre nevoia acesteia. La Cluj am demarat demersurile în acest sens încă din anul 2022, iar acum am ajuns la un moment în care soluționăm online un număr de 58 de documente online. Ca un exemplu, doar în ceea ce privește eliberarea Certificatelor de Urbanism am ajuns la un procent de 75% soluționate digital. Sunt etape parcurse cu succes, vom continua dezvoltarea acestor servicii oferite clujenilor, integrând în cadrul platformei noastre digitale și alte categorii de documente. Ne dorim ca județul nostru să îți păstreze statutul actual de lider al digitalizării la nivel național”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

