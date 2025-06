DJ Tișe, din nou la platane. Mesaj special de la Armin Van Buuren: „See you soon in Cluj!”

DJ Tișe a făcut din nou senzație la platane, la evenimentul de lansare a ultimului său volum. Armin Van Buuren a transmis un mesaj special cu acest prilej: „Ne vedem în curând la Cluj”, a spus celebrul DJ Armin Van Buuren.

Moment special la evenimentul de lansare a ultimului volum semnat de Alin Tișe, „Cezarul, Dumnezeu, Iubirea”. După cum și-a obișnuit prietenii, președintele Consiliului Județean Cluj și-a luat rolul de DJ în serios și i-a încântat pe invitați cu muzică bună.

DJ Tișe a avut un moment artistic de senzație, iar printre cei care s-a bucurat de mixurile exersate cu atenție s-au regăsit Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei, profesorul universitar Adrian Papahagi, alături de prieteni și invitați.

Armin Van Buuren: „See you soon in Cluj”

Celebrul producător de muzică trance, DJ Armin Van Buuren, care va reveni pe scena Untold X, a intervenit prin intermediul unui mesaj video proiectat pe durata momentului artistic al lui DJ Tișe.

„Hello, Alin Tișe. See you soon in Cluj. Thank you!” (Salut, Alin Tișe! Ne vedem în curând la Cluj!”), a fost mesajul special transmis de Armin Van Buuren pentru DJ Tișe.

Pasiunea președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, pentru mixarea muzicii live este cât se poate de serioasă, iar DJ Tișe nu exclude oferta de a mixa pe scena Untold pentru un public numeros.

DJ Tișe și-a obișnuit colegii și prietenii cu pasiunea sa pentru muzică. Astfel, în primăvara acestui an, la o petrecere de 8 martie, Tișe a mixat pentru colegii din cadrul Consiliului Județean Cluj. De altfel, Tișe a împărtășit pasiunea sa pentru muzica electronică alături de colegi și la petrecerea de Revelion.

În primăvara anului trecut, Alin Tișe a ales să-și anunțe candidatura pentru președinția Consiliului Județean la alegerile locale din iunie 2024 într-un mod inedit: acesta a mixat pe o scenă din Cluj.

În aprilie 2024, Alin Tișe a mixat pe o scenă din Cluj, un mod inedit de a-și anunța candidatura la președinția Consiliului Județean Cluj

„Am anunțat azi candidatura la Consiliul Județean Cluj. Într-un alt mod”, a transmis Alin Tișe în mesajul din aprilie 2024.

Săptămâna trecută, Alin Tișe a lansat cel mai recent volum, intitulat „Cezarul, Dumnezeu, Iubirea”.

