Au început lucrările la şcoala gimnazială din Borhanci. Emil Boc: „Va îndeplini toate criteriile unei clădiri verzi europene de ultimă generaţie”

Hub-ul educaţional din Borhanci a pornit la drum. Luni, 3 iunie, au fost demarate lucrările la viitoarea şcoală gimnazială din Borhanci.

Au început lucrările la şcoala gimnazială din Borhanci/Foto: Oana Doroşenco – monitorulcj.ro

Şcoala gimnazială face parte din proiectul complex „Dezvoltare infrastructură educațională (Hub educațional) și de sănătate (Unitate de Sănătate – Centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (Bazin de înot, Bază sportivă) și Pădure-Parc” din cartierul Borhanci.

Primarul Emil Boc la inaugurarea lucrărilor la şcoala gimnazială din Borhanci/Foto: Oana Doroşenco – monitorulcj.ro

Lucrările la şcoala gimnazială din Borhanci au fost inaugurate de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„În urmă cu o săptămână se deschideau lucrările la liceul din Borhanci, acum ne aflăm pe locaţia unde se construieşte şcoala gimnazială. Şcoala are 2 demisoluri şi 2 etaje. Are un teren de sport în exterior şi o sală de sport la demisol. Capacitatea acestei şcoli este de 675 de elevi în 27 de clase şi în 3 laboratoare. Şi şcoala gimnazială are o sală de sport la demisol. Liceul are de asemenea o sală de sport. Structura este demisol 1, demisol 2, parter, etaj 1 şi etaj 2. Şcoala aceasta îndeplineşte toate criteriile unei clădiri verzi europene de ultimă generaţie. Şcoala are panouri fotovoltaice şi vor asigura necesarul de energie în proporţie de 80% pentru ceea ce înseamnă funcţionarea şcolii”, a declarat Emil Boc.

Au început lucrările la şcoala gimnazială din Borhanci/Foto: Oana Doroşenco – monitorulcj.ro

Școală și sală de sport în Borhanci

În cadrul proiectului se construiesc două imobile, unul destinat Școlii Gimnaziale format din 3 corpuri de clădire, care va avea acoperiș tip terasă circulabilă pe corpul A și necirculabilă pe corpurile B și C, și alăturat o sală de sport care va avea acoperiș tip terasă circulabilă. De asemenea, va fi amenajată curtea școlii și terenul aferent școlii.

Funcțiuni:

- 27 de săli de clasă a câte 25 de elevi fiecare clasă

- 3 laboratoare, din care: 2 laboratoare de științe, 1 laborator de informatică

- sală de sport cu vestiare

- sală de mese cu bucătărie și anexe

- cancelarie, birouri

- spații tehnice: grupuri sanitare

- sisteme de instalații și branșamente la rețele de utilități

Viceprimarul Dan Tarcea la inaugurarea lucrărilor la şcoala gimnazială din Borhanci/Foto: Oana Doroşenco – monitorulcj.ro

Spaţiu de drop off pentru şcoala gimnazială

La eveniment a fost prezent şi viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. El a precizat că în faţa şcolii gimnaziale din Borhanci va fi realizat şi un spaţiu de drop off pentru maşini, în care părinţii îşi vor putea lăsa copiii.

„Mă bucur foarte tare că am putut să pornim încă o lucrare importantă pentru toţi clujenii. Peste 1.000 de copii vor învăţa aici, fie că discutăm de liceu, şcoală. Este un proiect integrat care are o valoare consistentă. Este un proiect care în momentul în care va fi gata, pe lângă cele 4 instituţii de învăţământ, va avea şi un bazin de înot la care am început deja procedurile. Suprafaţă totală este de peste 70 de hectare unde vor fi şi o bază sportivă şi o pădure-parc. Urmează semnate procedurile pentru baza sportivă. Un punct important la şcoala gimnazială este un spaţiu de drop off, unde părinţii vor putea să meargă să îşi lase copiii la creşă, grădiniţă, liceu, şcoală gimnazială. Vor fi suficiente locuri de parcare. Va fi şi un mijloc de transport în comun. Avem deja alveole stabilite pentru transportul în comun. Va fi un hub educaţional de ultimă generaţie şi cred că ne putem compara cu orice şcoală din Europa la final”, a declarat Dan Tarcea.

Locul în care va fi construită şcoala gimnazială din Borhanci/Foto: Oana Doroşenco – monitorulcj.ro

Locul în care va fi construită şcoala gimnazială din Borhanci/Foto: Oana Doroşenco – monitorulcj.ro

Creşă şi grădiniţă, realizate de la zero

Pe lângă şcoală gimnazială, sală sportivă şi liceu, viitorul Hub educaţional va dispune şi de o creşă şi grădiniţă, potrivit proiectului asumat de autorităţi.

„Pentru creşă licitaţia a fost adjudecată, urmează semnarea contractului. Va fi o creşă de 101 locuri. Se face şi grădiniţa. Mai avem de aprobat doar o hotărâre de Consiliu Local pentru a demara lucrările la grădiniţă în următoarele 14 zile”, a mai precizat Emil Boc.

Şcoală nouă în Bună Ziua

Pe lângă hub-ul educaţional din Borhanci, Emil Boc a mai precizat că vor începe lucrările şi o nouă şcoală construită de la zero în cartierul Bună Ziua.

„În municipiul Cluj-Napoca, sunt în lucru mai multe infrastructuri educaţionale. Am pornit lucrările la liceu şi sala de sport din Borhanci. Astăzi am început lucrările la şcoala gimnazială din Borhanci. Urmează curând să începem în Bună Ziua o şcoală pentru 535 de elevi şi de asemenea, pe bulevardul Muncii o şcoală de 175 de elevi în parteneriat public-privat. Sunt obiective de investiţii care sunt fie deja demarate sau urmează să intre în lucru. În privinţa sălilor de sport pot să vă spun că deja s-au construit 4 săli de sport noi, la Iorga, la Ana Aslan, la liceul Ortodox, pe care le-am construit deja de la zero. În Borhanci se construieşte o sală de sport de la zero. La Cluj educaţia a fost şi rămâne o prioritate. În Borhanci avem o investiţie de 100 de milioane de euro”, a mai declarat Emil Boc.

