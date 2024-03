Primăria și Consiliul Județean Cluj se asociază pentru realizarea trenului metropolitan. Studiile, finalizate primăvara aceasta.

Studiile pentru realizarea trenului metropolitan din Cluj vor fi finalizate și prezentate public primăvara aceasta, a arătat primarul Emil Boc. Primăria a suplimentat cu 1 milion de lei bugetul pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Primăria și Consiliul Județean Cluj se asociază pentru realizarea trenului metropolitan. FOTO: Diana CÎMPEAN/ monitorulcj.ro

Documentația pentru realizarea unui tren metropolitan în Cluj-Napoca și în comunele învecinate va fi finalizată primăvara aceasta, a declarat primarul Emil Boc, urmând ca proiectul să fie depus spre finanțare din fonduri europene. Proiectul va fi corelat, pe mai multe porțiuni, cu cel care prevede electrificarea căii ferate Cluj-Oradea.

Studiile „mai înghit” un milion de lei

„Pregătim finalizarea documentației, care nu este ușoară, pentru trenul metropolitan, astfel încât, odată cu deschiderea apelului de proiecte, să putem depune și acest proiect pentru fonduri europene, pentru a asigura evoluția Clujului la nivelul anilor 2030-2050”, a arătat primarul Emil Boc.

În ședința consiliului local de luni, 4 martie, a fost aprobată creșterea creditul bugetar pentru studiul de fezabilitate pentru trenul metropolitan cu aproape un milion de lei. Suma reprezintă necesarul pentru modificarea studiului de fezabilitate și a studiului în acord cu ghidul de finanțare din fonduri europene, apărut la finalul anului trecut.

Asociere între Primărie și CJ Cluj pentru trenul metropolitan

Astfel, primarul Emil Boc a dezvăluit că proiectul ar urma să fie realizat în asociere cu Consiliul Județean Cluj, carew va asigura finanțarea din bugetul județean a stațiilor de tren din comunele limitrofe, care nu au posibilități să își acopere singure cheltuielile.

De asemenea, Primăria Cluj-Napoca va finanța din resurse proprii realizarea unui pasaj între calea ferată și Aeroportul Cluj-Napoca, astfel încât trenul metropolitan să asigure legătura cu aerogara.

„Pot să vă spun că în această primăvară, început de vară, sper să putem intra cu el în consiliul local. Chiar astăzi am avut o discuție la București pentru a pune în acord proiectanții de la calea ferată Cluj-Episcopia Bihor cu trenul metropolitan pentru a stabili câteva zone crtitice care se intersectează, stații, pentru că în planul lor figurează într-un anumit fel, în planul nostru figurează în alt fel. Miercuri, la ora 12, am reușit să organizăm această întâlnire la ministerul Transporturilor pentru a putea găsi soluția finală. De asemenea, sper, după aceea, să puTem parcurge rapid procedurile de mediu, astfel încât în vară să îl putem avea în consiliul local, spre aprobare. De asemenea, vor realiza un parteneriat cu Consiliul Județean Cluj, pentru că o parte din cheltuielile inițiale nu sunt elgibile. Am vorbit cu domnul președinte Tișe și a fost de acord să intre în parteneriat pentru a putea să realizeze acele stații neeligibile de pe teritoriul comunelor limitrofe Clujului și care nu pot fi plătite de Primărie, fiind în afara municipiului, iar primăriile nu au banii necesari să poată acoperi cheltuielile. Dar Consiliul Județean și-a arătat disponibilitatea de a face acest parteneriat, deci urmează să desfășurăm și acest parteneriat până la începutul lunii iunie. Inițial, toate cheltuielile credeam că vor fi acoperite, dar după ce a apărut ghidul de finanțare, a trebuit să ne restructurăm, să regândim, să găsim soluții. În acest moment, blocaje nu există, ci doar etape de parcurs”, a mai arătat Emil Boc.

Emil Boc: Trenul este viitorul mobilității urbane

Primarul Emil Boc a mai arătat că, prin realizarea trenului metropolitan, Clujul pregătește dezvoltarea sustenabilă pentru următorii 10-25 de ani. Transportul feroviar este prioritizat în țările Uniunii Europene ca modalitate de transport rapid, eficient și nepoluant, iar această direcție este îmbrățișată și la Cluj-Napoca.

„Viitorul mobilității este tot mai mult legat de calea ferată. Ați fost cu toții în Europa, ați văzut ce înseamnă transportul cu trenul, ați văzut că devine principalul mijloc de deplasare între localități, ați văzut că se discută de trenuri cu hidrogen. Am fost recent în Bologna, unde am văzut o gară cu trei niveluri subterane, mi-am dat seama ce nod feroviar important este și ce importantă este calea ferată. Este și o decizie pe care vor să o implementeze, la nivel european, ca în nicio țară, distanțele care pot fi parcurse în mai puțin de 3 ore cu trenul, să nu poată fi deservite de avioane, din cauza poluării. Acestea sunt și motivele pentru care am pornit realizarea trenului metropolitan, alături de centură și metrou, pentru a duce Clujul la nivelul anului 2050. Vom suporta, ca municipiu, milioane de euro pentru legarea cu aeroportul, printr-un pasaj, a trenului metropolitan, dar și alte obiective de pe traseul trenului metropolitan. Nu mai e îndoială, e clar ca lumina zilei că trenul reprezintă una dintre cele mai bune mijloace de transport pe distanță scurtă și medie”, a conchis edilul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: