Alin Tișe, mulțumit de primele acțiuni de deszăpezire din Cluj: „Cu mici întârzieri și-au făcut treaba”

Ultimele zile au adus primele ninsori în țară. Sezonul rece a adus la începerea acțiunilor de deszăpezire, din acest sezon rece, în județul Cluj.

Iarna și-a intrat în drepturi, iar utilajele de dezăpezire au ieșit pe teren în zona de munte a județului Cluj/ Foto: Consiliul Județean Cluj - Facebook

Iarna și-a intrat în drepturi, iar utilajele de dezăpezire au ieșit pe teren în zona de munte a județului Cluj.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, s-a declarat mulțumit în general de cum au intervenit firmele pentru curățarea drumurilor din județ.

„Schimbările meteorologice au adus pe multe sectoare de drum din județ o circulație în condiții de iarnă. Căderile de zăpadă înregistrate și temperaturile sub zero grade au afectat cu preponderență zonele de munte. Firmele au desfășurat activități de deszăpezire și de combatere a poleiului.

Au avut de nevoie de aceste intervenții mai multe drumuri județene. În zona Huedinului au fost 23 de drumuri pe anumite tronsoane acoperite de zăpadă sau polei și a fost nevoie să se intervină cu 14 utilaje și cu aruncare de cantități însemnate de material antiderapant.

De asemenea, în zona Gilăului s-a intervenit pe 10 drumuri și sectoare de drum. La fel și în zona Turda au fost intervenții pe 10 drumuri. În zona Gherla – Dej au fost intervenții specifice de iarnă care au determinat folosirea anumitor tehnici de intervenții, dar nu am intervenit cu utilaje și material antiderapant.

În continuare monitorizăm situația în întreg județul. De asemenea, verificăm completarea stocului de material antiderapant și încercăm să combatem fenomenul de polei acolo unde apare. Cred eu că, cu mici întârzieri pe anumite zone, cel puțin la acest prim episod de zăpadă, firmele de deszăpezire și-au făcut treaba. Nu este perfect, ne dorim mai bine. Zi de zi monitorizăm ca de fiecare dată să fie mai bine”, a afirmat Alin Tișe la un post de radio local.

Acțiuni pe drumurile din Cluj

Consiliul Judeţean Cluj a informat participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de marți, 21 noiembrie, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier dar, din cauza fenomenului de ceață și a temperaturilor apropiate de zero grade Celsius înregistrate, pe mai multe sectoare de drum, mai ales în zona de munte a județului, circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

În acest context, pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul zilei de luni, 20 noiembrie, s-a acţionat pe 6 drumuri județene situate pe raza zonei Huedin. Intervenția a fost realizată cu ajutorul a 4 utilaje și a fost folosită o cantitate însumată de 20 de tone de material antiderapant, inclusiv sare. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineți, intervențiile specifice activității de iarnă au fost minime, mai exact de verificare a stării drumurilor și a condițiilor de circulație, nefiind necesară folosirea de utilaje specifice sau de material antiderapant.

Pe drumurile judeţene situate în zona Gilău, în cursul zilei de ieri s-a intervenit pe un drum județean, cu un utilaj, nefiind necesare intervenții specifice activității de iarnă în cursul nopţii şi al acestei dimineţi. De asemenea, în cadrul acestor acţiuni nu a fost necesară folosirea de material antiderapant.

Pe drumurile judeţene situate în zona Turda, în cursul zilei de luni s-a intervenit pe 2 drumuri judeţene, cu 3 utilaje. În cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a acţionat pe un drum județean, cu 2 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 27 de tone de material antiderapant, inclusiv sare.

Pe drumurile situate în zonele Gherla și Dej, intervențiile specifice activității de iarnă în cursul ultimelor 24 de ore au fost minime, mai exact de verificare a stării drumurilor și a condițiilor de circulație, nefiind necesară folosirea de utilaje specifice sau de material antiderapant.

