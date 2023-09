Circulăm pe Calea Mănăștur, dar mai avem de așteptat după semafoare. Boc: „Până la sfârșitul anului vor funcționa”

Circulația rutieră s-a deschis în întregime pe Calea Mănăștur-Calea Moților odată cu începerea școlilor, însă clujenii încă așteaptă ca semafoarele din zonă să funcționeze.

Se circulă pe Calea Mănăștur, dar semafoarele încă nu funcționează / Foto: monitorulcj.ro

Deși circulația s-a deschis în întregime, pe patru benzi, pe Calea Mănăștur-Calea Moților, semafoarele încă nu funcționează. Acest lucru este deranjant în special pentru pietoni, fiindcă trecerea de pe o parte pe alta a drumului poate să devină o adevărată provocare.

Dacă aleg să treacă pe la noile treceri de pietoni din zona stației de autobuz (vis-a-vis de Platinia), aceștia trebuie să fie foarte precauți fiindcă mașinile circulă cu viteză și nu se opresc de fiecare dată când văd un pieton care intenționează să treaca strada.

Dacă pietonii aleg să nu folosească aceste treceri, la care semaforul încă nu funcționează, trebuie să parcurgă o distanță mare până la capătul străzii Piezișă, având în vedere că cealaltă trecere de lângă Platinia a fost desființată.

Întrebat când vor funcționa noile semafoare din zonă, în cadrul unei emisiuni radio, primarul Emil Boc a susținut că toate lucrările rămase în zona trebuie să fie gata până la sfârșitul anului „inclusiv semaforizările”:

„Circulație deschisă în întregime a fost de la 1 septembrie, așa cum am promis. De când a început școala, în sens larg, de atunci s-a putut circula pe patru benzi. Și lucrările continuă până la sfârșitul anului (…) Până la sfârșitul anului, când are termen de finalizare proiectul, se vor face inclusiv semaforizările, trotuarele, toate lucrările celelalte care trebuie să fie făcute. Vor fi realizate conform prevederilor legale”, a spus Emil Boc.

Pieton care trece strada pe Calea Mănăștur, la noua trecere de pietoni, zona Platinia / Foto: monitorulcj.ro

De asemenea, edilul a fost întrebat dacă s-au mai găsit soluții pentru decongestionarea traficului din oraș, având în vedere că se apropie deschiderea anului universitar, iar Clujul va fi „asaltat” de studenți:

„Nu am inventat nimic nou sub soare în privința aceasta. Eu vă spun ce facem în viitor ca să ajutăm la decongestionarea traficului: și metrou și centura metropolitană - proiecte de 4 miliarde de euro sunt în derulare. Ne vor da șansa să putem respira altfel în Cluj-Napoca. Așa cum am spus, faptul că s-au dezvoltat zone din afara Clujului fără să aibă creșe, școli, grădinițe... apasă o presiune uriașă pe municipiul nostru”, a mai spus Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: