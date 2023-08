Emil Boc, judecată la rece despre mirosul urât din oraș: „Eu cred că de la CMID a venit. Am luat capace fără să am nicio vină”

Primarul Emil Boc a vorbit, joi, despre subiectul mirosului urât din oraș. Edilul susține, în continuare, că mirosul a venit de la CMID, deși administratorul centrului, Supercom, a negat acest aspect.

Emil Boc, judecată la rece despre mirosul urât din oraș. FOTO: Facebook/ Consiliul Județean Cluj

Primarul Emil Boc a redeschis, joi, subiectul mirosului urât simțit în oraș luni seară și marți, afirmând că a primit mustrări deși nu era vinovat de situație.

Edilul susține că sursa mirosului pestilențial a fost Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, deși firma Supercom, administratorul centrului, a negat aceste informații.

„Am luat capace, cum se spune pe românește, săptămâna aceasta, fără să am nicio vină din cauza mirosului din oraș de la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor, după părerea mea de acolo este, chiar dacă firma spune că nu e de acolo. Părerea mea rămâne că sursa principală de miros acolo rămâne. O firmă care este privată are în administrare centrul și trebuie să își facă datoria ca la carte. Noi, cei care administrăm orașul, luăm mustrările oamenilor fără să avem practic nicio vină. Primăria din Cluj nu are nicio tangență cu acel centru, nu a luat parte nici la licitația organizată, nici nu administrăm, Consiliul Județean este proprietarul centrului, dar a făcut o licitație și a câștigat un privat, care trebuie să își facă datoria în administrarea centrului ca la carte. Am luat eu capacele, la fel și domnul Tișe, repet, din punctul nostru de vedere, fără să avem vină directă. Ce este în subordinea mea directă, îmi asum. Când am avut rampa provizorie de la Pata Rât, a RADP-ului, care este îmn subordinea noastră, da, m-am implicat, am făcut tot ce mi-a stat în putință, nu am dormit atunci săptămâni întregi până am găsit soluții unde să duc gunoaiele Clujului, până am creat legal o groapă unde să putem pune celel 400 de tone de gunoi create zilnic. Am dus și la Oradea, și în alte părți, am găsit soluții, că era la mine în grădină. Dar acum, avem un operator privat care trebuie să înțeleagă că unde-i lege, nu-i tocmeală”, a declarat primarul Emil Boc.

Supercom: „Mirosul nu provine de la CMID. Activitatea se desfășoară în parametri normali.”

Reprezentații Supercom, operatorul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, au comunicat marți că mirosul nu a provenit de la CMID.

„Urmare a informațiilor eronate apărute în presă, îi asigurăm pe clujeni că mirosul pe extrem de neplăcut care l-au constatat, și pe care l-am simțit și noi în anumite zone din oraș, nu provine de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) operat de Supercom SA. În cursul zilei de astăzi au fost prezente la CMID autoritățile competente: atât Agenția de Mediu, Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, cât și Poliția Locală Cluj Napoca, reprezentanții ADI Eco Metropolitan și ai Consiliului Județean constatând că activitatea se desfășoară în parametrii normali. CMID funcționează în conformitate cu manualul de operare, respectiv conform Contractului de Delegare, deșeurile colectate și transportate de pe raza Județului Cluj sunt sortate, tratate și depozitate corespunzător. Suntem în asentimentul clujenilor și ne dorim identificarea rapidă și eliminarea mirosului deranjant, însă subliniem că sursa acestuia nu se află la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor”, au precizat reprezentanții Supercom, operatorul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID).

„Nu-ți cere nimeni nimic când vii la licitație, decât să respecți legea”

Edilul Clujului a afirmat că nimeni nu cere nimic de la firmele care câștigă licitații în Cluj, altceva decât să respecte legea și cetățenii.

„Orașul acesta nu e captiv niciunui grup de interese, în orașul acesta nimeni nu-ți cere nici un pahar de apă plată când vii la o licitație sau ai câștigat o licitație. Ce îți cerem este să aplici legea, să respecți termenele și să respecți cetățeanul prin calitatea lucrărilor pe care le prestezi. Nu faci asta, ai o problemă legală”, a mai arătat Emil Boc.

„Puțin probabil” ca mirosul să vină de la Aiton

Edilul s-a declarat sceptic legat de ipoteza că ar veni de la Aiton, de la Găinațul folosit ca îngrășământ în agricultură. El a sugerat că este datoria autorităților statului să facă o analiză pentru a trage concluzii, însă arată că firma de salubritate ar trebui să dea dovadă de mai multă seriozitate.

„Eu am prezentat în consiliul local concluziile preliminare pe care mi le-au transmis autoritățile statului, un grad ridicat de probabilitate că mirosul provine de la încălcarea unor reguli de procedură la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Firma a spus nu, că nu e de acolo, că e de la găinațul de la Aiton, că acolo se depune pe nu știu câte hectare găinaț pentru agricultură. Mi-e foarte greu să cred că la 20 de kilometri de Cluj, mirosul de acolo, care într-adevăr există, a ajuns până în oraș și s-a manifestat în toate cartierele Clujului. Nu sunt expert, dar mi-e foarte greu să cred asta. E treaba autorităților statului să facă o analiză, însă cred că aici este nevoie de mai multă muncă, la CMID, de mai multă seriozitate și de respectarea procedurilor. Iar dacă nu respectă cineva procedurile, să știe că cu noi nu glumește. Eu nu cred că mirosul vine din altă parte, din afara Clujului, de la 20 de kilometri. E puțin probabil.

Nu voi dormi, pentru că repet, încasăm gratuit pumni, de care nu suntem vinovați. Consiliul Județean a făcut o licitație publică, a câștigat în instanță adjudecarea licitației către acest operator privat. Acum, ce să facă domnul Tișe, să lucreze în locul Supercomului? Nu, a dat acest contract, acum firma respectivă trebuie să își facă datoria. Într-adevăr, a chemat autoritățile statului să controleze și să vadă ce e de făcut”, a mai arătat Boc.

Boc cere tarife diferențiate pentru colectarea selectivă

Primarul Emil Boc se declară nemulțumit de faptul că Asociația ADI Eco Metropolitan nu a aplicat până acum regula diferențierii tarifului la deșeuri pentru cei care colectează separat și cei care aruncă toate deșeurile la un loc. El arată că lipsa colectării selective în rândul gospodăriilor este și motivul pentru care firma de salubritate colectează la comun deșeurile.

„Știți bine că eu am spus că nu voi fi mulțumit până când ultimul cetățean nu va fi mulțumit de modul de colectare, fără discuție. De altfel, eu am cerut faorte clar tarife diferențiate pentru cei care colectează selectiv în raport cu cei care nu colectează selectiv. Aici, ADI Eco Metropolitan trebuie să închidă acest subiect, să stabilească tarife diferențiate pentru cei care nu colectează selectiv. De acolo apare toată problema aceasta. Firma spune că nu se colectează selectiv și atunci le adună la grămadă pentru că trebuie să le ducă să le selecteze pe bandă. Cetățeanul zice că oricum plătește o singură taxă, indiferent că colectează diferit sau nu. Trebuie să intre și aici lucrurile într-o normalitate. Firma să știe că își pierde licența dacă colectează la grămadă toate fracțiile, nu pot să tolerez asta, dar și cetățeanul, dacă nu colectează selectiv, să știe că plătește un tarif mai mare. Asta se întâmplă peste tot în lume. Firma trebuie să facă acest lucru, să implementeze, să colecteze selectiv, să vină cu mașini separate. Nu o face, sancționăm de fiecare dată când o prindem”, a mai arătat Boc.

Lipsa concurenței, un dezavantaj

Nu în ultimul rând, primarul a vorbit despre experiența Primăriei cu firma Supercom, delegată să asigure curățenia străzilor în mai multe cartiere din oraș, activitate despre care se declară mulțumit. Edilul a menționat că, în astfel de activități, concurența joacă un rol benefic, iar lipsa monopolul poate duce la lipsa unui control.

„Dar eu vreau să fiu și corect: eu cu această firmă am un contract pe partea de curățenie a străzilor. Vreau să știți că, la curățenia străzilor, e în subordinea mea directă, nu pot să spun că nu a făcut diferența la Cluj și orașul este curat din perspectiva curățeniei de pe străzi, în proporție largă. Nu zic că e perfect, dar a făcut diferența. Deci se poate și i-am felicitat. Pe cealaltă parte, e altă firmă, am vrut să fie concurență, oamenii să compare cum e partea de est față de partea de vest a orașului. Dincolo avem firma Brantner, care, acum când am avut concursul cu asociațiile de proprietari, mi-au spus că în unele zone din Gheorgheni nu este în regulă curățenia. Aș vrea ca, prin această concurență, să ridice și această firmă standardele, să ajungă la același nivel. (…)

Din punctul meu de vedere, faptul că s-au suprapus cele două licitații, una organizată de ADI Eco Metropolitan, una de Consiliul Județean, una pentru colectarea deșeurilor și una pentru operarea CMID, și a câștigat aceeași firmă nu este cel mai sănătos lucru, pentru că trebuie să existe control reciproc. La Cluj, repet, pe curățenie stradală, avem două firme și se vede diferența. Și aici, era ideal, dar așa s-a hotărât în instanță, nu ai încotro. La asta s-a adăugat, colac peste pupăză, faptul că aici, la Cluj, se adună gunoaiele din tot județul, asta trebuie să știe toți clujenii, la acest Centru. Ultima cireașă de pe tot a fost căldura extremă, care, după părerea mea, a amplificat greutățile existente legate de operarea centrului de management al deșeurilor, care, repet, este administrat privat, iar cel care adminsitrează trebuie să știe că are și obligații, și drepturi”, a mai spus edilul clujean.

