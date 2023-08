Duhoarea din Cluj, amplificată de caniculă. Ce probleme au găsit autoritățile la centrul de deșeuri?

Clujul este sufocat de un miros pestilențial ce este resimțit și în zona metropolitană a orașului. Canicula a amplificat mirosul insuportabil de deșeuri.

Centru deșeuri Cluj/Foto: ADI Eco Metropolitan

Potrivit reprezentanților ADI Eco-Metropolitan, asoicație responsabilă de implementarea sistemului integrat de tratare a deșeurilor din Cluj, mirosul insuportabil de gunoaie ar fi fost cauzat, în parte, de operațiunea de nivelare a deșeurilor. Aceasta însă nu este singura cauză identificată.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Cluj au efectuat o serie de controale în teren. Potrivit acestora, căldura nu a făcut decât să amplifice mirosul greu de suportat în tot orașul, dar și în zona metropolitană.

„În urma controlului efectuat în teren de către inspectori A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj, alături de reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu Cluj, precum și reprezentanți ai Poliției locale a municipiului Cluj-Napoca, din data de marți, 29.08.2023, au fost identificate următoarele situații, care, pe fondul temperaturilor ridicate, au determinat degajarea mirosului neplăcut în municipiul Cluj-Napoca și anume:

- Efectuarea operațiunilor de nivelare a deșeurilor din cadrul depozitului ecologic Cluj;

- Acumularea de stocuri de deșeuri reziduale care urmează a fi tratate în cadrul instalației de tratare mecano-biologică (TMB) din cadrul CMID Cluj”, informează, marți, reprezentanții asociației ADI-Eco Metropolitan”, arată reprezentanții asociației, prin intermediul unei informări.

Verificările din teren continuă.

După cum a arătat, marți, edilul Emil Boc, cel mai probabil, mirosul insuportabil a fost cauzat de nerespectarea procedurilor de la centru de deșeuri.

„Nu voi ocoli subiectul zilei - problema mirosului. Nu am stat cu mâinile în sân. Am accesat de ieri instrumentele Primăriei. Am verificat ce se intâmplă la vechea rampă de la Pata Rât, dar acolo nu există nicio problemă. Primăria și RADP-ul nu au nicio cauză în mirosul din oraș. M-am adresat Agenției de Protecție a Mediului, ADI ECO-Metropolitan. Cu probabilitate foarte mare, cauza mirosului este nerespectarea procedurilor de la CMID de către operator. Controlul nu s-a încheiat. Autoritățile statului își fac datoria. După părerea mea, nerespectarea procedurilor de la acest centru a determinat această situație. Căldurile extreme amplifică mirosul. Cert este că marea probabilitate este nerespectarea unor proceduri adminisrtrative de la CMID. Se vor dispune măsurile de remediere după încheierea controlului. Cer imediat să se intre în legalitate”, a declarat Emil Boc, marți, în deschiderea ședinței de Consiliu Local.

