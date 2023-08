Orașul PUTE. Ce zice Boc? „Cel mai probabil, cauza mirosului e nerespectarea procedurilor de la Centrul de Deșeuri”

O altă problemă incredibilă a apărut în Cluj-Napoca - orașul pute. Cu toate acestea, se pare că nimeni nu știe de la ce a pornit mirosul insuportabil de care se plâng toți clujenii.

Miroase a gunoi în tot Clujul / Foto: captură video - CJ Cluj

Un miros îngrozitor s-a năpustit peste toate cartierele Clujului, însă nu se știe de la ce a pornit. Primarul Emil Boc a menționat marți dimineața că a fost sesizat cu privire la acestă problemă, că cei de la Primărie au făcut verificări, însă nu s-a găsit sursa mirosului.

Deși mulți clujeni spuneau că mirosul care face ca aerul să fie insuportabil în oraș ar veni de la rampa veche de gunoi, primarul dă garanții că aceasta este nefuncțională.

„Bineînțeles că am fost sesizat și am cerut imediat toate rapoartele, să văd despre ce este vorba. Cei de la Control Mediu nu au putut încă să identifice exact, până la acest moment. S-au făcut verificări la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor și am solicitat Asociației ECO-Metropolitan să vadă dacă acolo, când se depun în depozit deșeurile, există vreo problemă. Deocamdată nu mi-au raportat vreo problemă. Rampa cealaltă veche este inactivă. Nu este niciun fel de activitate care să denote producerea acestui miros. Am cerut, de asemenea, să vadă dacă la stația de epurare nu există vreo problemă și care să genereze un asemenea miros. Vor formula autoritățile statului un răspuns instituțional care să curme acest lucru, care repet ne deranjează pe toți și este inacceptabil. Singurul loc în care se desfășoară activități este la Centrul Integrat de Deșeuri care este pentru întregul județ. Acolo lucrurile, din câte au precizat până la acest moment colegii mei, se desfășoară conform procedurilor standard. Vor fi accelerate verificările, să le urmărească”, a declarat Emil Boc la radio, în jurul orei 10.

UPDATE 14:22: Emil Boc a vorbit despre situația mirosului și în ședința de Consiliu Local. Edilul spune că, cel mai probabil, cauza mirosului este „nerespectarea procedurilor de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor: „Nu voi ocoli subiectul zilei - problema mirosului. Nu am stat cu mâinile în sân. Am accesat de ieri instrumentele Primăriei. Am verificat ce se intâmplă la vechea rampă de la Pata Rât, dar acolo nu există nicio problemă. Primăria și RADP-ul nu au nicio cauză în mirosul din oraș. M-am adresat Agenției de Protecție a Mediului, ADI ECO-Metropolitan. Cu probabilitate foarte mare, cauza mirosului este nerespectarea procedurilor de la CMID. Controlul nu s-a încheiat. Autoritățile statului își fac datoria. După părerea mea, nerespectarea procedurilor de la acest centru a determinat această situație. Căldurile extreme amplifică mirosul. Cert este că marea probabilitate este nerespectarea unor proceduri adminisrtrative de la CMID. Se vor dispune măsurile de remediere după încheierea controlului. Cer imediat să se intre în legalitate”, a declarat Emil Boc.

