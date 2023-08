Alin Tișe: „Untold aduce bani. Din fotbal nu adunăm atâția bani în câțiva ani. Pe Cluj Arena încap 100.000 de oameni. Festivalul nu ar exista fără stadion”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că fără Cluj Arena „Untold nu ar exista”, iar din punct de vedere al banilor, e necesar ani buni ca fotbalul să aducă banii pe care Untold îi aduce la o singură ediție.

Oameni fericiți la Untold 2023. Foto: Facebook Municipiul Cluj-Napoca

„M-am distrat și eu alături de mulți clujeni la acest eveniment. Am mai spus-o întotdeauna, aceste stadioane pe care noi le avem și le-am făcut, ele nu pot să ne aducă bani, să fie profitabile doar din meciurile de fotbal și atunci în mod normal organizatorii, proprietarii, trebuie să găsească soluții alternative să aducă bani. Acest lucru se întâmplă cu acest eveniment, care, an de an, aduce Clujului, pe lângă faimă și o lume internațională, aduce și bani cât nu adunăm, de exemplu, de la fotbal în câțiva ani (...) Este un eveniment care aduce bani județului. Din punct de vedere al autorității publice locale, noi vedem acest stadion construit din bani publici care trebuie să deservească publicul și care trebuie să vină în sprijinul organizatorilor de evenimente. Sunt foarte multe discuții aici, sunt unii care își doresc doar meciuri de fotbal, alții care doresc și evenimente de altă natură, alții își doresc doar concerte fără meciuri de fotbal, totdeauna supărăm pe cineva. Acum, cei care așteaptă gazonul îl așteaptă impecabil, acum la primul meci în caz că nu vor câștiga vor zice că din cauza noastră nu au câștigat meciul”, a comentat Tișe, marți dimineață, la un post de radio local.

Președintele CJ Cluj mai spune că următorul meci al echipei Universitatea Cluj se va disputa pe Cluj Arena și acum așteaptă un proces verbal cu daunele din interiorul arenei, dacă ele există, și cu starea gazonului.

„Această arenă, făcută în urmă cu 11 ani, din banii tuturor clujenilor trebuie să se regăsească în ea absolut toate orientările, toate dorințele și el să fie folosit de către comunitate atât pentru sport, cât și pentru alte evenimente, în mod evident, cu măsuri de siguranță, de garanții, pentru ca atunci când se strică ceva să poată fi reparat.

Cred că în acest an, Untold a fost, de departe, din punct de vedere al numărului de persoane, un succes, nu cunosc detaliile financiare pentru că nu e treaba mea, raportat la autoritățile publice ei au depus o garanție semnificativă, ei și-au achitat contractul, ce era de achitat. Firma care monitorizează starea gazonului a început inventarierea gazonului și a întregului stadion, de la scaune la toalete, se va încheia un proces verbal.

Nu mă interesează imaginile cu gazonul, mă interesează ca această firmă care face mentenanța să-mi garanteze mie că, din punct de vedere al structurii gazonului și al calității ierbii, nu s-a deteriorat. La privirea ochiului pare în regulă gazonul. Gazonul trebuie să corespundă din punct de vedere al activității sportive, pentru că noi, în urmă cu câteva luni, l-am schimbat. Așteptăm procesul verbal să vedem starea gazonului, avem bani garanție să schimbăm în totalitate gazonul, dacă este nevoie”, a mai spu Tișe.

„Untold fără Cluj Arena n-ar exista”

Tișe spune că județul ar trebui să câștige mai mult din organizarea festivalului Untold.

„Untold-ul fără stadion nu ar exista. O mare parte din oameni se duc pe scena principală. În stadion intră până la 90-100.000 de oameni. Fără stadion e greu de crezut că am fi avut Untold în oraș sau poate nu l-am fi avut deloc. Este important pentru eveniment să oferim această arenă, cu condiția să repare tot ce strică și poate că în anii care vin să contribuie cu mai mulți bani la bugetul public, poate vom gândi o formulă de parteneriat cu cei de la Untold, în care comunitatea să câștige chiar mai mult decât câștigă acum. Sunt chestiuni pe care le am în vedere ca președinte pe viitor”, a încheiat Tișe.

