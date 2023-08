Edy Chereji (Untold), despre concertul Gheboasă: „Nu ne putem preface că nu există un întreg gen muzical. Fiecare artist își asumă mesajele”

Edy Chereji, director comunicare în cadrul Untold, făcut luni declarații despre concertul cântărețului Gheboasă, care a stârnit reacții de respingere din partea multor internauți.

Edy Chereji, director comunicare Untold. Foto: Facebook Edy Chereji

Chereji a spus că „Gheboasă este exponentul curentului trap, care are o priză tot mai mare în România și în străinătate, la publicul tânăr” și a anunțat că „vom face o analiză să vedem care e cea mai potrivită cale între libertatea actului artistic și impactul pe care l-ar putea avea mesajele lui din timpul concertului”.

Postarea integrală a lui Edy Chereji:

„A fost o editie cum n-a mai fost! Si pentru asta multumim tuturor! Si celor de pe scenă și celor din fața scenei și celor din spatele ei! Și pentru că se dezbate mult un subiect, care este doar o mică, mică bucățică din Untold, vă las și eu punctul meu de vedere.

Gheboasă este exponentul curentului trap, care are o priză tot mai mare în România și în străinătate, la publicul tânăr. Pe de altă parte, el reprezintă doar unul din cei peste 250 de artiști, la o scenă secundară, care a mai fost invitat la multe evenimente din țară, în acest an. Vom face o analiză să vedem care e cea mai potrivită cale între libertatea actului artistic și impactul pe care l-ar putea avea mesajele lui din timpul concertului. Însă, nu ne putem preface că nu există un întreg gen muzical când el este atât de popular în România cât și în străinătate, în rândul tinerilor.

Cred că este la fel de important și ce le mai oferim acestor tineri în festival și cum mergem noi în întâmpinarea lor. Ei ajung în festival cu o anumită cultură muzicală, dar noi îi expunem la multe alte genuri muzicale și experiențe pozitive. Expunerea este în ambele sensuri, acești tineri vin în festival pentru un gen muzical sau pentru un artist, dar au ocazia să descopere zeci de artiști din alte genuri muzicale.

În același timp, dacă există participanți la festival deranjați de genul trap, ei au posibilitatea de a alege oricare din celelalte scene, cu genuri muzicale diferite.

Aș mai menționa și faptul că noi nu am intervenit niciodată în actul artistic, deoarece credem în libertatea de exprimare. Fiecare artist își asumă mesajele si este responsabil de conținutul pe care îl livrează. Aș încheia reamintind care a fost promisiunea Untold din acest an, pe care am reușit să o îndeplinim până la ultimul detaliu: 250 de artiști, artiști de top internațional – unii dintre ei prezenți pentru prima dată în România, cea mai impresionantă producție de festival din România, sute de mii de participanți aflați în maxima siguranță, străini veniți din toate colțurile lumii, emoții si viață schimbată în bine pentru mulți oameni".

Val de proteste online

Mii de utilizatori de rețele sociale s-au revoltat în ultimele zile după apariția mai multor clipuri video în care cântăreți de trap (un gen extrem de controversat) au utilizat expresii jignitoare la adresa femeilor, romilor și au părut să încurajeze consumul de alcool. Spectacolele au avut loc la Untold, cel mai mare festival de muzică din România.

Furia internauților a fost provocată de faptul că cei mai mulți spectatori la aceste concerte sunt copii și adolescenți.

Startul dezbaterilor online a fost dat de un clip în care cântărețul numit Gheboasă cântă versuri precum:

„Dă-i țig….a / Rupe-i banca

O, ce țig….ă frumoasă / Cum dă din gă..ză,

Filme de groază, este jegoasă”

Alte versuri ale lui Gheboasă:

Astăzi avem droguri și piz_e / Nimeni nu poate să reziste

Eu sunt Gheboasă din junglă / În trecut am tras doar pungă

Acuma tragem doar la dungă / Și facem banii pe lângă, ca să ne-ajungă.

Piese similare au fost cântate și la Electric Castle 2023 de cântăreții de trap Lil Cagulă și Rava.

În timp ce majoritatea internauților au criticat piesele și faptul că artiștii au fost invitați la marile festivaluri, au existat și apărători ai acestora, care au spus că muzica e similară cu hip-hop-ul anilor 90-2000.

