Contre în Consiliul local, pe tema centurii metropolitane. USR cere soluții pentru deblocarea proiectelor. Emil Boc: „Nu accept lecții de demagogie”

Contre în ședința de Consiliu local, pe tema centurii ocolitoare a Clujului. USR cere soluții după licitația ratată. Emil Boc acuză Opoziția de demagogie.

Licitația fără oferte a provocat dezbateri aprinse în Consiliul local pe tema centurii metropolitane/Foto: primariaclujnapoca.ro

Licitațiile pentru două din cele trei tronsoane ale centurii metropolitane au fost anulate vineri, 12 mai.

Un număr de 29 de firme s-au înscris, dar fără a depune oferte până în final. Interesul crescut pentru proiectul centurii din Cluj a fost adus în atenția publică de primarul Emil Boc, în conferința de presă de săptămâna trecută.

Licitația ratată a provocat însă dezbateri aprinse în ședința de Consiliu local de luni.

USR i-a cerut primarului Emil Boc soluții pentru cel mai important proiect al orașului, așteptat de ani de zile de clujeni, iar primarul a acuzat Opoziția de demagogie, cu privire la modul în care USR prezintă proiectul centurii metropolitane a Clujului.

„Suntem nevoiți să tragem un semnal de alarmă, mobilizați de mesajele a sute de clujeni dezamăgiți pe bună dreptate de de una dintre cele mai proaste vești pe care ne-ați dat-o în ultimii ani - anularea licitației la centura metropolitană.

Mai mult decât orice alt proiect al Clujului, centura metropolitană răspunde principalei probleme din acest oraș și anume traficul tot mai infernal.

Este proiectul care a cumulat și cele mai multe întârzieri, centura a fost promisă de toți primarii Clujului, ați promis-o și dumneavoastră, iar acum după cinci ani de așteptări pentru finalizarea studiului de fezabilitate vedem că startul este ratat.

Din puzderia de constructori interesați de acest proiect, niciunul nu a depus o ofertă.

În prima comunicare oficială, pe care ați făcut-o vineri pe acest subiect, ne spuneți că, practic încă nu aveți explicații. (...).

Vă cerem să dați dovadă de responsabilitate, să vă asumați răspunderea pentru ce s-a întâmplat și mai ales să corectați de urgență aceste greșeli, astfel încât în 2030 Clujul să aibă centură metropolitană.

Avem nevoie de soluții, nu de scuze”, a declarat consilierul USR Alexandra Oană în ședința de Consiliu local de luni.

Opoziția din Consiliul Local a cerut măsuri concrete din partea PNL pentru identificarea soluțiilor de finanțare a centurii metropolitane și reluarea de urgență a licitației pentru acest proiect.

„Măcar acum, în ceasul al 12-lea, haideți să ne punem la masă și să găsim soluții pentru deblocarea acestor proiecte atât de importante pentru clujeni”, a solicitat Alexandra Oană (USR).

Soluții pentru centura metropolitană și acuze de demagogie

Emil Boc a amintit, din nou, despre faptul că proiectul centurii Clujului a fost scos de la finanțare prin PNRR de fostul ministru al Transporturilor (USR) Cătălin Drulă.

„Nici n-aș ști de unde să încep. Când vă ascult, am impresia că USR este un partid-ghiocel, care a apărut după primăvară, curat ca lacrima, nici usturoi n-a mâncat, nici la guvernare n-a fost. O demagogie cum rar mi-a fost dat să întâlnesc în 20 de ani de politică românească.

Totul are o limită în demagogie. Ce puteți reproșa acestui proiect, că nu s-a făcut ca la carte până în acest moment? Că nu ați spus nimic, cu ce a greșit Primăria sau cu ce au greșit proiectanții. Acum USR e ghiocel, face pe sfânta fecioară, dar numai rău a făcut Clujului. Ați scos centura din PNRR. Dacă acum era în PNRR, aveam deja contractul de finanțare semnatat, ca la metrou. V-ați bătut joc de Cluj (…). Un pic de rușine nu aveți. Mai aveți și tupeul să spuneți ceva, dar unde ați fost toți când s-a scos, nu v-am văzut legați cu lanțuri de Palatul Parlamentului, nu v-ați dat foc în piață. Acum aveți tupeul să vă bateți joc de un proiect extraordinar al Clujului. Dacă nici la ăsta nu s-a lucrat ca la carte, nu știu la care s-a lucrat. Nu accept lecții de demagogie de la unii care nu au făcut nimic în țară. Un șurub arătați-mi pe care USR l-a făcut la Cluj. Accept dialog și critică, dar raportat la realitate (…), dacă ar fi venit de la vreun cetățean le acceptam”, a fost reacția virulentă a edilului Emil Boc.

În prezența consilierilor locali, primarul a declarat că nu s-a așteptat ca licitația pentru proiectul centurii să nu înregistreze oferte, având în vedere cele două tronsoane ale centurii ocolitoare cu o valoare de peste trei miliarde de lei.

„Au fost foarte multe firme care s-au înscris ca intenție de participare iar marea surpriză a fost să nu avem nicio oferta depusă. A fost o situație unică pentru noi, nu și în România, însă. Am văzut ceea ce se spune că timpul pentru ofertare nu a fost suficient dar am lansat procedurile în luna februarie. Despre preț, n-am avut nicio obiecție de la niciuna dintre firme până acum, cum am avut în cazul proiectului metroului. Ar mai fi complexitatea lucrărilor, poate și aici este problema, proiectul centurii este mai complex decât cel al metroului. Dar toate sunt supoziții. Acum că avem banii, avem proiectul apreciat de experți, nu avem firme. Vreau să vă liniștesc, să vă spun că proiectul nu este în pericol de a nu se realiza. Programul Operational Transport 2021-2027 poate fi extins. Nimeni nu a contestat valoarea proiectului, cum a fost la metrou. Aștept concluzia specialiștilor cărora le-am dat termen până marți (16 mai – n.red.) dimineața să-mi prezinte concluziile. Nici prin minte nu mi-a trecut că nu vom avea nicio ofertă. Vă voi ține la curent cu ce propunere ne vor face specialiștii. Vă promit că va fi prioritatea zero a orașului. La centură, prețurile sunt din martie 2022, după izbucnirea războiului”, a declarat edilul Emil Boc, în cadrul ședinței de Consiliu Local de luni.

Oană (USR) a punctat faptul că lipsa ofertelor pentru proiectul centurii nu poate fi apreciată drept „demagogie”, ci reprezintă un fapt verificabil.

În susținerea primarului Boc a intervenit și viceprimarul Dan Tarcea:

„Legat de demagogie, este un pliant pe care dumneavoastră îl promovați intens, în care vă referiți la proiectele importante pentru clujeni, și amintiți aici „Pași înainte pentru centura metropolitană”. Și aș vrea să vă întreb: când ați folosit demagogia, astăzi, în Consiliul local, sau când ați scris chestiunea aceasta pe pliantul dumneavoastră”, a fost intervenția viceprimarului Dan Tarcea.

Pentru tronsonul 1 al centurii, 29 iunie este data finală pentru desemnarea câștigătorului. În cadrul acestei licitații, șase oferte au fost depuse de firme din Cluj și din Austria.

Pentru celelalte două tronsoane, licitația urmează să fie reluată.

