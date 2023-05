Licitațiile pentru tronsoanele 2 și 3 ale centurii metropolitane au fost anulate

Licitațiile pentru două din cele trei tronsoane ale centurii metropolitane au fost anulate vineri, 12 mai.

Emil Boc explică zonele pe unde va trece centura metropolitană / Sursă foto: Facebook - Emil Boc

Licitațiile pentru tronsoanele 2 și 3 ale centurii metropolitane au fost anulate vineri, 12 mai 2023, potrivit SEAP. Deși mai multe firme și-au arătat interesul pentru centura metropolitană a Clujului, pe tronsoanele 2 și 3 fiind înscrise 29 de firme, nu au fost depuse oferte până la termenul limită.

Foto: SEAP

Pe platforma SEAP, sunt menționate următoarele: „Această procedură a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor nici unul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici, după caz”.

Foto: SEAP

Potrivit primarului Emil Boc, până miercuri, 17 firme s-au înscris pentru participare la licitația pentru tronsonul 2 și alte 12 firme intenționau să depună oferte pe tronsonul 3.

29 iunie - desemnarea câștigătorilor pe tronsonul 1

Pentru tronsonul 1 al centurii, 29 iunie este data finală pentru desemnarea câștigătorului. În cadrul acestei licitații, șase oferte au fost depuse de firme din Cluj și din Austria.

„Centura metropolitană este un proiect cu implicații majore pentru dezvoltarea economică a Clujului, pentru decongestionarea traficului și pentru a putea să oferim clujenilor posibilitatea unui transport alternativ în raport cu problemele actuale pe care le avem. Cele trei tronsoane ale centurii metropolitane, de un miliard de euro, din Florești și Baciu până la Vâlcele-Apahida, acestea au următorul stadiu de dezvoltare: pentru primul tronson, Florești-intrarea în Cluj-Napoca, avem șase oferte depuse și termenul de anunțare a rezultatului licitației este 29 iunie, cu posibilitatea legală de a prelungi în 30 de zile termenul, dacă apar complicații.

Pentru celelalte două tronsoane, 2 și 3, termenul de depunere a ofertelor este ziua de 12 mai. Pot să vă menționez faptul că pentru tronsonul 2 avem 17 înscriși pentru licitație, vom vedea câți vor depune ofertele, iar pentru tronsonul 3, sunt 12 înscriși. După aceea, 60 de zile durează evaluare ofertelor, plus o prelungire de maxim 30 de zile. Este un proiect la care ținem foarte mult și, cu toate că a fost scos din PNRR, am reușit să recuperăm foarte mult din întârzieri, am recuperat”, a declarat primarul Emil Boc, într-o conferință de presă care a avut loc miercuri, în Sala de Sticlă a Primăriei.

