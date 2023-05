O porțiune din fața Sălii Sporturilor rămâne nemodernizată. Boc: „Am ajuns să cerem Guvernului să ne dea voie să ne cheltuim banii”

Stadiul lucrărilor la platoul Sălii Sporturilor din Cluj-Napoca a ajuns la 92%, însă o porțiune din fața sălii va rămâne nemodernizată. Problema este că acel spațiu nu aparține Primăriei.

Lucrările la platoul Sălii Sporturilor - stadiu de 92% / Foto: Emil Boc - Facebook (aprilie 2023)

Primarul Emil Boc a anunțat, în cadrul conferinței de presă susținută miercuri, 10 mai, la ora 12:00, că stadiul lucrărilor la platoul de la Sala Sporturilor „Horia Demian” este de 92%.

„Aici avem 102 arbori plantați pe platou, care înseamnă spațiu verde în plus față de cel existent. Adică am luat de la mașini și de la asfalt și am dat la arbori”, a declarat Emil Boc.

Un spațiu rămâne nemodernizat

Deși lucrărilor vor fi finalizate în luna iulie, o porțiune din fața Sălii Sporturilor va rămâne nemodernizată. Primăria Cluj-Napoca nu poate să modernizeze întreaga zonă, fiindcă acel spațiu problematic aparține Ministerului Tineretului, conform spuselor lui Emil Boc.

Primăria negociază cu Ministerul pentru a primi permisiunea s-o modernizeze din banii Clujului:

„În luna iulie, partea care ține de proiect va fi finalizată, acolo însă este o suprafață care ține de Ministerul Tineretului și Sportului din fața Sălii Sporturilor și din fața bazinului olimpic. Nu ține de noi. Suntem în discuții, negocieri avansate, ca să putem s-o modernizăm și pe aceasta, doar să ne dea permisiunea s-o modernizăm pe banii noștri. Am ajuns să cerem Guvernului să ne dea voie să ne cheltuim banii ca să modernizăm o porțiune din teritoriul Clujului care nu ține de noi. E un pic aiurea. Nu trebuie hotărâre de Guvern, trebuie acordul Ministerului Tineretului care să spună «da, vă lăsăm să faceți și acolo modernizarea așa cum este planul întregului platou de la Sala Sporturilor».

Ca de obicei, procesul acesta de descentralizare trenează. Ca de obicei, când ai de lucru cu structuri administrative centrale, lucrurile întârzie. Când decizia este la nivel local se vede diferența. Vedeți cum arată platoul de la Sala Sporturilor deja amenajat după un concept european, verde, nepoluant. Lăsăm și locuri de parcare pentru mașini câte trebuie, și pentru autocare. Dar nu transformăm acel platou doar într-un garaj pentru mașini. Vom avea o mică «plombă» nemodernizată în iulie când vom da în folosință, determinată de lipsa avizului, încă, la ora la care vorbesc, de la Ministerul Tineretului și Sportului”, a spus Emil Boc.

Detalii despre proiect - modernizarea platoului Sălii Sportului

Parcarea de peste 300 de locuri de pe platoul Sălii Sporturilor va fi redusă major în urma lucrărilor. Platoul Sălii Sporturilor are 1,4 hectare și înainte de începerea lucrărilor găzduia o parcare cu capacitate de 340 de mașini. Zona urmează să se transforme radical, doar 60 de parcări fiind prevăzute pe acest spațiu după reamenajarea și modernizarea pregătită de primărie.

Platoul va fi ocupat de o piațetă care va putea fi folosită pentru târguri, evenimente sau chiar pentru un patinoar și un Târg de Crăciun. De asemenea, vor fi amplasate stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru biciclete și trotinete electrice, vor fi montate bănci de granit, coșuri de gunoi noi sau rasteluri pentru biciclete.

Valoarea contractului este de 12.998.021 lei și are ca obiectiv „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului zona 3 - Platoul Sălii Sporturilor”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: