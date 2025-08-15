Cod GALBEN de caniculă în Cluj de Sfânta Maria. Temperaturile maxime ajung la 34 de grade Celsius.

A fost emis cod galben de caniculă, vineri, 15 august 2025, iar temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Clesius.

ANM a emis o avertizate de tip cod galben de caniculă în tot județul Cluj

ANM a emis o avertizare de tip cod galben de caniculă, valabilă pentru întreg județul Cluj. Vineri, 15 august 2025, la Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Celsius, iar minimele la 16 grade Celsius

Cerul va fi mai mult senin, iar viteza vântului va fi de 6 m/s.

Cod galben de caniculă în Cluj de Sfânta Maria

„Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice”, a transmis ANM.

Cod galben de caniculă în județul Cluj, vineri, 15 august 2025

Avertizarea este valabilă vineri, 15 august de la ora 12.00 până la ora 21.00

Foto: depositphotos.com

