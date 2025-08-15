  • Flux RSS
Actualitate

Cod GALBEN de caniculă în Cluj de Sfânta Maria. Temperaturile maxime ajung la 34 de grade Celsius.

A fost emis cod galben de caniculă, vineri, 15 august 2025, iar temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Clesius.

ANM a emis o avertizate de tip cod galben de caniculă în tot județul Cluj | Foto: depositphotos.com ANM a emis o avertizate de tip cod galben de caniculă în tot județul Cluj | Foto: depositphotos.com

 

 


 

ANM a emis o avertizare de tip cod galben de caniculă, valabilă pentru întreg județul Cluj. Vineri, 15 august 2025, la Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Celsius, iar minimele la 16 grade Celsius


 

 


Cerul va fi mai mult senin, iar viteza vântului va fi de 6 m/s.

Cod galben de caniculă în Cluj de Sfânta Maria

„Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice”, a transmis ANM.


Cod galben de caniculă în județul Cluj, vineri, 15 august 2025 | Foto: meteoromania.ro

 

Avertizarea este valabilă vineri, 15 august de la ora 12.00 până la ora 21.00


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI:

Cod GALBEN de caniculă în Cluj. Temperaturile maxime ajung la 34 de grade Celsius.

Pelerinajul de la Nicula. Mii de credincioși sunt așteptați la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului pe 15 august.

Ultimele Stiri
abonare newsletter