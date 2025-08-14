Prima grădină zoologică animatronică din România se deschide în minivacanța de Sf. Maria în județul Cluj la Muntele Basmelor

În minivacanța de Sfânta Maria, copiii vor putea vizita prima grădină zoologică animatronică din România, care va fi inaugurată la Muntele Basmelor în județul Cluj.

Parcul de amuzament de la Buscat aniversează doi ani | Foto: Muntele Basmelor

În minivacanța de Sfânta Maria, timp de trei zile, între 15 și 17 august, în intervalul orar 10.00 - 19.00, toți copiii și părinții lor sunt invitați pe Muntele Basmelor, la aniversarea a doi ani de la inaugurarea parcului de amuzament de la Buscat, aflat la o altitudine de 1.677 m, în zona cu cel mai ozonificat aer din România.

Aniversarea din acest an aduce o premiera nationala: inaugurarea primei grădini zoologice animatronice din România, un spațiu spectaculos și educativ dedicat faunei sălbatice din Carpați.

Noua atracție, numită Carpatia ZOO, își propune să aducă în fața publicului frumusețea și diversitatea animalelor sălbatice din Munții Carpați - urși, lupi, vulpi, zimbri și multe altele - într-un mod complet inovator și non-invaziv.

Ce este o grădină zoologică animatronică?

Este un spațiu tematic populat cu reproduceri realiste și în mișcare ale animalelor, controlate electronic (animatronice). Acestea imită fidel mișcările, sunetele și comportamentele speciilor din sălbăticie, oferind o experiență spectaculoasă, fără a ține animale în captivitate. Astfel, vizitatorii pot descoperi și învăța despre fauna locală fără suferință animală și cu respect față de natură.

Cel mai mare Dragon animatronic din Europa si-a facut cuib la Buscat

Cu o inaltime de 4 m si o lungime de 12 m dragonul isi misca, capul, coada aripiile si respira. El nu a venit singur si-a adus si un prieten mai mic caruia ii place sa fie calarit de copii.

Zona dedicată dinozaurilor animatronici de mari dimensiuni, si-a marit si ea arealul si personajele ceea ce face ca numărul total de animale preistorice care pot fi admirate pe Muntele Basmelor să fie de 20. Aici, vizitatorii vor putea vedea machetele realizate la scara unor giganți preistorici precum Ankylosaurus (12m lungime ), Spinosaurus (8 m lungime) și Branhiosaurus (8m înălțime), pe lângă cele deja îndrăgite de copii (T-Rex, Coelophysis, Triceratops, Diplodocus, Dilophosaurus etc). Tot în zona dinozaurilor, copiii pot călări pe T-Rex sau pot primi un ou de dinozaur, care are o surpriză în interior, dacă introduc o monedă specială care se achiziționează de la casa de bilete de la intrare

„În contextul in care guvernul este concentrat pe disponibilzari și concedieri noi „angajăm” 20 de personaje noi care să contribuie la experiențe inedite pentru copii și educarea acestora. Am creat la Muntele Basmelor un cadru unde familiile să petreacă timp de calitate în mijlocul naturii, să se joace și să facă mișcare în aer liber. Cu atât mai mult cu cât aerul de aici e cel mai curat și mai puternic ozonificat din această zonă de Europă - o spun studiile, nu noi. Și tocmai pentru ca micuții să îndrăgească muntele, am gândit traseul cu peste 70 de spații de joacă, personaje fantastice, surprize la tot pasul. Poate fi parcurs între 2 - 5 ore, depinde de ce activități alege fiecare familie. Le recomand părinților să își aloce acest timp exclusiv acestei drumeții, să lase telefoanele în buzunar și să savureze momentul. Una din cele mai interesante activități este când copii pot să afle cum se mulge o vacă, la modul cel mai concret (mai puțin partea de lapte - în cazul exponatului nostru, e apă), sau să cunoască animalele care trăiesc doar în munții noștri”. spune Iancu Șerbănescu, administratorul parcului.

Cel mai mare balaur din Europa se află pe Muntele Basmelor

Parcul de amuzament este amenajat în cadrul domeniului schiabil Buscat, în Munții Apuseni, la 1.677 m altitudine și se întinde pe un traseu montan de 3 km. Aici, copiii sunt întâmpinați de personaje de basm, precum dragoni, cel mai mare balaur din Europa (7m înălțime si 12 m lungime), giganți, Yeti (3m înălțime), douazeci de dinozauri, unicorni și multe altele, toate pregătite pentru a-i transpune în lumea captivantă a poveștilor.

Parcul mai dispune de ateliere interactive, căsuțe în copaci,tiroliene,tobogane, jocuri pe parcursul unui traseu montan de 3 km, toate proiectate special pentru dezvoltarea abilităților copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Întreg traseul este presărat cu peste 30 de personaje 3D supradimensionate, create în România, de până la 7 m înălțime, de 16 animale din Carpati, și 20 dinozauri. Aceste personaje sunt prezentate într-un mod interactiv, cu accent pe descoperire și aventură, oferindu-le copiilor șansa de a-și folosi imaginația și creativitatea într-o atmosferă distractivă și relaxantă.

Alte puncte de atracție ale parcului de amuzament sunt tubingul si sania de vară („pârtie” artificială de sanie) și Animal Express, un trenuleț cu care vizitatorii se pot plimba prin zona Buscat Resort. Durata unui tur este de 15 de minute.

Copii adora sa sara si sa se catere drept urmare ii asteapta o zona de topogane gonflabile pentru toate varstele si trambuline elastice profesionale. Pentru accesul în zona de gonflabile și trambuline accesul se face separat, iar taxa este de 30 lei / 30 minute sau 50 lei toata ziua.

„Acest proiect este într-o continuă dezvoltare, investim constant în crearea de noi spații de joacă și la diversificarea personajelor pe care turiștii le pot admira în parc.In ciuda acestui fapt ,preturile biletelor de acces au ramas neschimbate din 12 august 2023. În plus, atunci când în orașe este foarte cald, la noi este răcoare și bine, deci este refugiul perfect din calea caniculei și este vremea perfectă pentru drumeții și mișcare. Iar frumusețea muntelui nu poate fi egalată de nimic altceva”, adaugă Iancu Șerbănescu.

Prețul unui bilet de intrare este de 50 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copiii cu vârsta până la 14 ani. Copiii mai mici de 3 ani au acces gratuit, însă trebuie permanent însoțiți și supravegheați de un adult. Există și pachete pentru familii, și reduceri pentru grupuri organizate. Biletele pot fi cumpărate online, de pe site, sau de la caseria de bilete de la intrarea în parc.

Buscat Resort este un complex turistic situat în inima Transilvaniei, la o oră de condus de Cluj-Napoca, Turda, Aiud. Resortul oferă o varietate de activități recreative și sportive atât în sezonul de iarnă, cât și în cel de vară, incluzând schi, snowboard, ciclism, hiking și multe altele. Parcul Muntele Basmelor este o completare a ofertei diverse pe care acest complex o pune la dispoziția vizitatorilor săi.

