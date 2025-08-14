Taximetrist din Gherla, arestat pentru proxenetism: femei exploatate timp de doi ani

Un bărbat din Gherla a fost arestat preventiv într-un caz de proxenetism. Acesta ar fi obligat două femei să se prostitueze, obținând bani din activitatea acestora.

În perioada 2021 – august 2025, bărbatul în vârstă de 54 de ani, în calitate de taximetrist, a transportat femeile către clienți, atât în municipiul Gherla, cât și în localitățile învecinate, însușindu-și banii din activitatea victimelor.

Bărbatul din Gherla a fost reținut, miercuri, de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, fiind bănuit de comiterea unor infracțiuni de proxenetism.

„În fapt, din cursul anului 2021 până în luna august a.c., bărbatul în calitate de taximetrist ar fi facilitat și obținut foloase patrimoniale din practicarea prostituției de către două femei, prin găsirea și transportarea acestora către clienți, în municipiul Gherla și în alte localități învecinate”, informează, joi, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj.

De altfel, în cadrul percheziției domiciliare la locuința persoanei bănuite, au fost ridicate mai multe bunuri și obiecte cu valoare probatorie în cauză.

Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar joi, 14 august, Judecătoria Gherla a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, măsură luată în urma propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla.

